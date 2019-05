Schody z konglomeratu kwarcytowego

Dziś schody to także element wystroju wnętrza. Mają one nie tylko spełniać swoją funkcję, ale także tworzyć spójny obraz pomieszczenia. Konglomerat kwarcytowy TechniStone® to idealny materiał na schody nie tylko z uwagi na niezwykle właściwości, ale także niepowtarzalny wygląd.

Wytrzymałość ponad wszystko

Główną zaletą konglomeratu kwarcytowego jest bardzo wysoka odporność na wszelkie zarysowania i uderzenia. Dzięki temu schody wykonane z tego materiału będą wyglądały jak nowe przez bardzo długi czas. Ponadto materiał ten ma nieporowatą strukturę, która jest odporna na zabrudzenia czy wilgoć. Zatem utrzymanie schodów w czystości nie będzie problemem.

Nieograniczone możliwości konglomeratu TechniStone®

Niewątpliwie jedną z najważniejszych cech każdych schodów jest ich funkcjonalność. Architekci wnętrz prześcigają się w pomysłach prezentując coraz więcej oryginalnych projektów schodów. Mogą one mieć mniej lub bardziej fantazyjną budowę, ale muszą one przede wszystkim spełniać swoją funkcję. Konglomerat kwarcytowy jest idealnym materiałem do budowy schodów ze względu na możliwość dostosowania materiału do każdego projektu. Dzięki właściwościom konglomeratu kwarcytowego – materiał może przybierać różne kształty, poza tym materiał można łączyć bez spoinowo, co zapewnia dostosowanie do najbardziej oryginalnych projektów.

Schody jako element dekoracyjny

Informacja, która z pewnością zainteresuje amatorów aranżacji wnętrz to bogata oferta kolorystyczna konglomeratu kwarcytowego. Wśród wzorów dostępnych w ofercie TechniStone® możemy znaleźć proste odcienie bieli, czerni czy szarości. Osoby, które preferują wygląd naturalnego kamienia, mogą także dokonać wyboru spośród wielu projektów TechniStone®.