Sąsiedzki musical „Trójkąt. 45°” w Imparcie. Wstęp wolny [ZDJĘCIA]

28 października o godz. 18:00 w Imparcie (ul. Mazowiecka) mieszkańcy wrocławskiego Przedmieścia Oławskiego ponownie pokażą swój autorski musical o Przedmieściu Oławskim „Trójkąt. 45°”. Przedstawienie przygotowane zostało przez mieszkańców Przedmieścia Oławskiego w Pracowni Komuny Paryskiej 45 w ramach programu Sąsiadujemy Strefy Kultury Wrocław. Pokaz w Imparcie będzie scenicznym debiutem grupy, która pod opieką kolektywu Novy Ruch Teatru działa od marca br. W ramach zajęć prowadzonych w Pracowni mieszkańcy przygotowali piosenki, muzykę i scenografię do przedstawienia. Bazą do powstania scenariusza były rozmowy z uczestnikami zajęć, anegdoty i historie związane z Przedmieściem oraz artykuły na temat tej wrocławskiej dzielnicy w gazetach i internecie. Akcja przedstawienia dzieje się w roku 3185, kiedy to na Przedmieście przyszło globalne ocieplenie. Spiekota, skwar i duchota zastają mieszkańców w grubych murach kamienicach i na podwórku. Czy w 3185 roku sąsiad sąsiadowi sąsiadem? Historie wykorzystane w scenariuszu oparte są na faktach. „Trójkąt. 45°” dramaturgia: Agnieszka Charkot teksty piosenek: Katarzyna Zduńczyk („Ananas”, „Sąsiedzie halo”), Marika Skrzeszewska („Nie boisz się tu mieszkać?”), Natalia Okopna („Dzisiejszy krajobraz”) reżyseria: Piotr Soroka choreografia: Agnieszka Dziewa przygotowanie wokalne: Magda Pasierska (Mapa, ex Me Myself And I) muzyka: Szymon Tomczyk, Magda Pasierska, Katarzyna Zduńczyk („Ananas”, „Sąsiedzkie halo”) scenografia: Adam Królikowski obsada: Ilona Baran, Marta Piasecka, Filip Russ, Marika Skrzeszewska, Asia Smolińska, Karolina Szymańska, Natalia Waleńska, Lesław Zamaro, Katarzyna Zduńczyk