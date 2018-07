Bakteria Listeria monocytogenes została wykryta w kiełbasie śląskiej przygotowywanej z szynki ekstra. Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że bakteria może być groźna dla naszego zdrowia.

Oznaczenie partii produkcyjnej: 04128 Termin przydatności do spożycia: 15.07.2018 Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. rozpoczęły proces wycofywania kwestionowanej partii produktu. Proces ten jest nadzorowany przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Zgodnie z przepisami prawa żywnościowego Zakłady Mięsne „OLEWNIK-BIS” Sp. z o.o. poinformowały konsumentów o wycofaniu produktu i możliwości jego zwrotu do miejsca zakupu.Informacje na ten temat zostały zamieszczone na stronie internetowej producenta. Konsumentom zaleca się niespożywanie kiełbasy o numerze partii wskazanej w komunikacie, szczególnie na surowo, z uwagi na potencjalne zagrożenie dla zdrowia.Listerioza - GIS tłumaczy Listerioza, której można się nabawić jest chorobą zakaźną. Listerioza stanowi zagrożenie głównie dla kobiet w ciąży, noworodków i osób z obniżoną odpornością. Jej czynnikiem etiologicznym jest Listeria monocytogenes. Bakterie Listeria wydalane są z kałem zakażonych zwierząt. Są one szeroko rozpowszechnione w środowisku, a ogniska zatruć pokarmowych przez nie wywoływane są rejestrowane na całym świecie.Jak dochodzi do zakażenia? Do zakażenia człowieka dochodzi na skutek bezpośredniego kontaktu z wydalinami i wydzielinami zakażonego zwierzęcia (m.in. bydła, owiec, kóz, drobiu), bądź tez przez spożycie skażonej żywności. Wrotami zakażenia są przewód pokarmowy, uszkodzona skóra, błony śluzowe, łożysko.Objawy U kobiet w ciąży, po okresie inkubacji trwającym około 3 tygodni, pojawiają się objawy grypopodobne lub objawy wynikające z zapalenia dróg moczowych. Na skutek zakażenia może dochodzić do obumarcia płodu i poronień lub też wrodzonej listeriozy u noworodka. U osób dorosłych najczęściej nie występują żadne objawy zakażenia. U osób starszych i z obniżoną odpornością na skutek zakażenia może dochodzić do zapalenia opon mózgowych, mózgu i sepsy.Zapobieganie zakażeniu Głównie polega na: zastosowaniu właściwych środków ochronnych na farmach zwierząt, przestrzeganiu zasad higieny na każdym etapie procesu przygotowywania żywności. należy pamiętać o myciu rąk każdorazowo np. przed spożywaniem posiłków, po kontakcie ze zwierzętami, po wyjściu z toalety. W leczeniu listeriozy stosuje się antybiotyki.