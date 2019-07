Samoloty lądujące we Wrocławiu są zagrożone - alarmuje miasto i zawiadamia prokuraturę

Pytanie czy śmieci wywożone są w miejsce do tego przeznaczone. Arkadiusz B. - zdaniem urzędników – zarządza dwoma nielegalnymi wysypiskami. Tym przy Gagrina oraz na Strachowickiej. To drugie zaczął porządkować już w marcu, ale nie przedstawił urzędnikom dokumentów potwierdzających przekazanie śmieci tam, dokąd powinny trafić. Co więcej, pomiędzy marcem a majem nawiózł kolejne odpady. Pod koniec maja urząd skierował zawiadomienie do prokuratury. Urzędnicy zawiadomili też policję i Wojewódzką Inspekcję Ochrony Środowiska. - Dlaczego usuwa pan śmieci dopiero po tym jak magistrat zawiadomił prokuraturę – pytamy Arkadiusza B. - Tak jakoś wyszło – odpowiada.

Już w sierpniu ubiegłego roku straż pożarna miała zastrzeżenia do sposobu zabezpieczenia terenu przy Gagarina. Niepokoi się też wrocławski port lotniczy. Bo w odległości 5 kilometrów od granicy lotniska nie może funkcjonować nic, co „stanowi źródło żerowania ptaków”. Poza tym ewentualny pożar oraz dym może utrudnić starty i lądowania.

Urząd miejski dał przedsiębiorcy czas do 19 marca na usunięcie śmieci ze Strachowickiej i do 9 maja - z Gagarina. Obu terminów biznesmen nie dotrzymał. Spotkaliśmy go dziś rano na składowisku przy Gagarina. Zapewnia, że jest porządkowane. A co do drugiego terenu mówi, że „jest w trakcie legalizowania” wysypiska.

Tymczasem urzędnicy twierdzą, że biznesmen ich zwodzi. W marcu byli u niego na kontroli - na Strachowickiej. Rzeczywiście sporo posprzątał. Ale po pierwsze nie udowodnił, że śmieci przekazał komuś kto ma prawo je przyjąć. Po drugie - do maja zdążył nawieźć nowych odpadów. Co więcej. W internecie znaleźliśmy zdjęcie satelitarne tego wysypiska wykonane w sierpniu 2013 roku. Naszym zdaniem śmieci jest na nim tyle samo ile widzieliśmy dziś na składowisku. Zdjęcie pokazuje coś więcej. Składowisko jest położone prawie na wprost początku pasa startowego. Tamtędy samoloty podchodzą do lądowania.