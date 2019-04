Sadzą palmy na Dolnym Śląsku! Wiemy, skąd je biorą i gdzie rosną [ZDJĘCIA]

Dwie, piękne, 15-letnie palmy stanęły właśnie na przeciw hali spacerowej w Szczawnie-Zdroju. Dopiero co je tam wkopano, a efektem gmina pochwaliła się w mediach społecznościowych. Jednym ten pomysł bardzo się spodobał, inni utyskują, że wyrzucone pieniądze, bo biedne palmy nie przetrwają zimy...

Nie straszny im śnieg

Jak się okazuje, drzewa mają ogromne szanse przyjąć się w uzdrowiskowych warunkach i być prawdziwą ozdobą szczawieńskiego deptaka. Dotarliśmy do hodowcy, ale przede wszystkim wielkiego pasjonata palm, który z miłości do tych roślin, otworzył też biznes, czyli miejsce dystrybucji tropikalnych roślin na cały kraj.

To pan Marek Malec. W Dzierżoniowie ma piękny ogród z różnymi gatunkami roślin. Z Dzierżoniowa pochodzą też palmy, które stanęły na deptaku w Szczawnie-Zdroju.

- To specjalny gatunek Trachycarpus fortunei, który bez specjalnej ochrony wytrzymuje do - 12 st. C - tłumaczy pan Marek Malec. I dodaje, że na zimę, aby mieć pewność, że drzewka nie zmarzną, należy je tylko odpowiednio zabezpieczyć. Jak?

- Wystarczy je otulić i owinąć kablem grzewczym, albo zwykłym wężem świetlnym, który dodatkowo będzie nadawał fajny klimat - zaznacza pasjonat.

Palmy, które sprzedaje pan Marek, pochodzą z Hiszpanii. Za takie, które stanęły w Szczawnie-Zdroju, trzeba zapłacić od 100 do 8, a nawet 10 tys. zł, w zależności od wielkości pnia.

Są we Wrocławiu, są w Legnicy

Gdzie jeszcze rosną? - Jest ich kilkaset, a może nawet ponad tysiąc w całej Polsce! Na Dolnym Śląsku najwięcej rośnie w Legnicy i Wrocławiu i wokół niego. Ostatnio piękną palmę kupiła tez mieszkanka Kłodzka. Sadzą je prywatni właściciele w swoich ogrodach. Szczawno-Zdrój jest pierwszym samorządem, który się na to zdecydował, z tego co mi wiadomo - zaznacza pan Marek Malec.

Mamy nadzieję, że szczawieńskie palmy przyjmą się na deptaku i dołączą do sporego grona dolnośląskich i ogólnopolskich okazów. Warto dodać, że właśnie trwa tworzenie Mapy Polskich Palm. Tworzą ją w internecie miłośnicy tego gatunku. Nanoszone są na niej lokalizacje, w których z powodzeniem rosną palmy w naszym kraju, np. w Grudziądzu, Włodawie, Częstochowie, Rzeszowie czy Opolu.