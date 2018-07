W końcu jest postęp w sprawie budowy nowego gmachu Sądu Apelacyjnego przy zbiegu ulic Piłsudskiego i Zielińskiego na terenie byłego targowiska przy Zielińskiego. 18 czerwca Sąd Apelacyjny złozył wniosek o pozwolenie na budowę. Ta ma ruszyć na początku przyszłego roku. Potrwa od trzech do czterech lat.

Działkę przy zbiegu ul. Piłsudskiego, Zielińskiego i Kolejowej, na której do 2013 funkcjonowało popularne targowisko cztery lata temu wrocławski magistrat przekazał ministerstwu sprawiedliwości. Nowy budynek sądu miał powstać do 2017.– Wybudujemy nowoczesną siedzibę sądu, która wkomponuje się w tą ważną dla mieszkańców część Wrocławia. Budynek ma być funkcjonalny i zapewniam, że będzie ozdobą miasta - mówił w 2014 r. ówczesny minister sprawiedliwości Marek Biernacki.Pierwszy krok do zagospodarowania pustego i zaniedbanego placu pomiędzy ul. Piłsudskiego, Zielińskiego i Kolejową został postawiony latem ubiegłego roku, gdy władze Sądu Apelacyjnego złożyły wniosek o pozwolenie na likwidację uzbrojenia działki. Przez działkę przebiegały bowiem podziemne sieci - m.in. gazowe, z których część nie była zinwentaryzowana.– Wymagało to od projektanta zaprojektowania ich nowego przebiegu – wyjaśniała w sierpniu ubiegłego roku Małgorzata Lamparska, rzeczniczka Sądu Apelacyjnego.Plac po byłym targowisku nadal jednak straszy. Może się to zmienić już wkrótce. 18 czerwca Sąd Apelacyjny złożył wniosek o pozwolenie na budowę. Cały czas opracowywany jest także projekt. Za 1,6 mln zł przygotowuje go katowickie biuro Czora&Czora. Gotowy jest już projekt koncepcyjny łącznie z salą do rozpraw niejawnych, który w kwietniu ubiegłego roku zatwierdziło ministerstwo sprawiedliwości Projektanci obecnie pracują nad projektem budowlanym. Wystąpili także o pozwolenie na budowę. Jak wyjaśnia Małgorzata Lamparska, rzecznik Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu ds. cywilnych, jeśli sąd otrzyma pozwolenie na budowę jeszcze w tym roku, prace rozpoczną się na początku przyszłego. Budowa potrwa od trzech do czterech lat.Nowy gmach Sądu Apelacyjnego będzie miał sześć pięter, z czego jedno podziemne. Znajdą się w nim sale rozpraw, sala do rozpraw niejawnych, pomieszczenia biurowe, archiwum zakładowe, sale konferencyjne, biuro obsługi interesanta o łącznej powierzchni 8 tysięcy metrów kwadratowych. Dzięki temu w budynku będzie więcej miejsca niż w dwóch obecnych, w których odbywają się rozprawy - przy ul. Energetycznej i Powstańców Śląskich. Budynek przy skrzyżowaniu ul. Piłsudskiego i Zielińskiego będzie także przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych . Takich warunków nie spełnia obecny budynek przy ul. Energetycznej.Po zakończeniu budowy, a więc za cztery lata, dotychczasowy budynek Sądu Apelacyjnego stanie się siedzibą tych wrocławskich sadów rejonowych, w których warunki obsługi interesantów są najgorsze przez brak miejsca.Budowa nowego gmachu Sądu Apelacyjnego sprawi, że niemal w pełni zamknięty zostanie kwartał pomiędzy ul. Piłsudskiego, Zielińskiego, Kolejową i Lelewela. W tej chwili znajdują się tam m.in. budynki Narodowego Banku Polskiego, szkoły muzycznej, urzędu skarbowego, czy Najwyższej Izby Kontroli.Przy sądzie powstanie także parking na 74 auta oraz garaż podziemny dla konwojentów. Wokół budynku posadzone zostaną także drzewa.