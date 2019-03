Rzeżucha na Wielkanoc. Kiedy posiać, jak zaaranżować, dlaczego jeść [ZDJĘCIA]

Jak długo rośnie rzeżucha

Pierwsze nasiona rzeżuchy będą kiełkować już 2-3 dni od wysiania ich w pojemniku. Ale żeby rzeżucha pięknie wyrosła i była cudowną ozdobą naszych wielkanocnych domów, trzeba ją wysiać minimum tydzień wcześniej. Dlatego warto już teraz zaopatrzyć się w nasiona rzeżuchy. W przedświątecznym natłoku zajęć (sprzątanie, gotowanie) możecie o tym po prostu zapomnieć.

Jak posiać rzeżuchę

To bardzo proste. Wystarczy pojemnik, w którym ma rosnąć (miseczka, talerzyk, spodek itp.), odrobina waty (ligniny, gazy z drobnymi oczkami, albo ręcznika papierowego) i woda. Rzeżucha musi być wysiana gęsto, żeby ładnie wyglądała, dlatego najlepiej mieć dwa opakowania. Należy wyłożyć watą pojemnik, a następnie porządnie ją zwilżyć. Następnie wysypać rzeżuchę na watę, tak by ziarenka były położone gęsto obok siebie. Ważne jednak, by nasionka rzeżuchy nie nachodziły na siebie, bo będzie problem z kiełkowaniem.

Jak dbać o rzeżuchę, by pięknie wyrosła

Należy codziennie zwilżać watę, na której posialiście rzeżuchę, dobrze jest to robić nawet dwa razy dziennie. Należy jednak pamiętać, by nie podlewać rzeżuchy zbyt obficie, bo jeśli będzie "stała w wodzie", to po prostu zgnije. Naczynie z rzeżuchą najlepiej jest postawić na parapecie w nasłonecznionym miejscu. Ale oczywiście rzeżuchę można też posiać w doniczce na balkonie, albo w ogrodzie, także wzejdzie. Można także przykryć doniczkę folią, w której zrobimy dziurki, by przyspieszyć jej wzrost.

Rzeżucha, nazywana inaczej pieprzycą siewną. Zaliczana jest do rodzin kapustowatych. Ze względu na walory zdrowotne (bomba witaminowa) i smakowe uprawiana od starożytności. Rzeżucha to najprostsza i piękna dekoracja wielkanocna.

Dekoracje z rzeżuchy

Zachęcamy Państwa do wykonania własnych aranżacji z rzeżuchą w roli głównej. Wyglądają pięknie, świątecznie i bardzo wiosennie. Można ją wysiać w pojemniku włożonym do większego, ozdobnego, np. przezroczystego wazonu w kształcie kuli, a kiedy już wyrośnie ozdobić dodatkowo wielkanocnym barankiem, jajkami czy kurczaczkami. Rzeżucha świetnie będzie też wyglądać w skorupkach jaj.

Rzeżucha samo zdrowie

Pamiętajcie, że rzeżucha to nie tylko świetna ozdoba wielkanocnego stołu, ale także znakomity dodatek do sałatek, na kanapki, czy do białego sera. To skarbnica witamin. Znajdziecie w niej witaminy z grupy B, witaminę C, kwas foliowy, siarkę (to jej rzeżucha zawdzięcza intensywny zapach i specyficzny smak), jod, chrom, wapń, magnez, potas. Warto dodać, że rzeżucha wykazuje właściwości moczopędne.