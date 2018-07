Metalowy, kolorowy i wysoki na około 10 metrów Arlekin został we wtorek (10 lipca) oficjalnie zaprezentowany w pełnej krasie. O godzinie 18.00 rzeźba, która kosztowała Wrocław ponad 1,1 mln złotych, autorstwa włoskiego architekta Alessandro Mendiniego została odsłonięta na skwerze przy Teatrze Muzycznym Capitol, u zbiegu ulic Piłsudskiego i Świdnickiej. Jak się Wam podoba nowa wrocławska rzeźba?

Pomysł postawienia rzeźby włoskiego artysty we Wrocławiu zrodził się podczas wizyty Alessandro Mendiniego we Wrocławiu w 2014 roku. To wspólna inicjatywa władz miasta, Akademii Sztuk Pięknych i architekta. Prawa do projektu rzeźby ma wrocławskie Muzeum Architektury. Kupiło je za 10 tys. euro.



Alessandro Mendini to włoski architekt i designer, jeden z najbardziej znanych twórców sztuki użytkowej na świecie. Współpracuje z wieloma firmami zajmującymi się designem. Mendini jest członkiem honorowym Bezalel Academy of Arts and Design w Jerozolimie.



Dzieła Mendiniego znajdują się w wielu kolekcjach muzealnych i prywatnych na całym świecie. Alessandro Mendini w swoich pracach łączy sztukę z architekturą i projektowaniem. Uhonorowano go doktoratem honoris causa wrocławskiej Akademii Sztuk Pięknych. W 2014 roku we Wrocławiu można było oglądać prace tego znanego artysty.



