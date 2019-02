Rynek i plac Solny sprzed lat. Centrum Wrocławia na czarno-białych fotografiach [Z ARCHIWUM]

Dziś sięgamy do archiwum Gazety Wrocławskiej po klimatyczne, czarno-białe zdjęcia z wrocławskiego Rynku i placu Solnego. Serce naszego miasta nie zawsze było tak piękne i zadbane jak dziś. Wystarczy sięgnąć wstecz 20-30 lat, by przekonać się jak wyglądało to miejsce. Zupełnie inne scenerie i charakter użytkowania wrocławskiego ścisłego centrum. Od tamtego czasu, czyli od lat 80 i początku 90 minionego wieku doczekaliśmy się także wielu remontów. Zobaczcie na naszych archiwalnych zdjęciach jak to wyglądało. Pod każdą fotografią w galerii staraliśmy się zawrzeć możliwie dokładny opis i datę powstania zdjęcia.