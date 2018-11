Ruszyła sprzedaż biletów na świąteczno-noworoczny koncert Kayah we Wrocławiu

Dziecko kosztuje tyle co mieszkanie lub używane ferrari. To możliwe?

Kinga Czernichowska

Koszt wychowania jednego potomka od urodzenia do osiągnięcia pełnoletniości to kwota ponad 305 000 zł. Za te pieniądze moglibyśmy kupić mieszkanie w dużym mieście. Na co wydajemy najwięcej w czasie wychowania dziecka? Jak droga jest edukacja, opieka medyczna, zajęcia dodatkowe i...