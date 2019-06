Ruszyła kolejna edycja akcji Dzieciaki do Rakiet

Wystartowała czwarta edycja akcji Dzieciaki do Rakiet. W ciągu trzech dotychczasowych edycji kilka tysięcy dzieciaków miało szansę złapać tenisowego bakcyla, zaś w 150 szkołach na lekcjach wychowania fizycznego pojawiły się zajęcia z gry w tenisa.

Zaplanuj wakacje z tenisem

Tegoroczna edycja akcji zaczęła się na Placu Zamkowym w Warszawie, gdzie stanęły minikorty tenisowe. U stóp Kolumny Zygmunta każde dziecko mogło spróbować gry w tenisa pod okiem profesjonalnych trenerów.

Podobne eventy odbędą się w wakacje w letnich kurortach: od morza (Sopot, Krynica Morska, Władysławowo), przez Mazury (Giżycko), do Tatr (Zakopane).

Gwiazdy na wyciągnięcie… rakiety

Akcję wspierają wybitne polskie tenisistki: Ula Radwańska i Iga Świątek. Będzie można je spotkać na eventach z cyklu Dzieciaki do Rakiet.

– W ubiegłym roku miałam okazję zwiedzić kilka eventów w ramach akcji Dzieciaki do Rakiet i pograć w tenisa z dzieciakami. Zawsze jestem pod wrażeniem ich zaangażowania oraz pasji, którą wkładają we wszystko, co robią. To także inspiruje mnie jako zawodniczkę. Gram w tenisa od wielu lat, ale wciąż sprawia mi to ogromną radość – powiedziała Ula Radwańska, czołowa polska tenisistka.

Bezpłatne lekcje tenisa na WF. To już się dzieje!

Tradycyjnie już jesienią akcja Dzieciaki do Rakiet przeniesie się do szkół. Każda podstawówka w Polsce będzie mogła wygrać sprzęt do gry w tenisa oraz profesjonalne szkolenia dla nauczycieli. Dzięki temu dzieci będą mogły na WF-ie grać również w tenisa.

Konkurs dla szkół wystartuje we wrześniu. Aby wziąć udział, szkoła musi przesłać krótki filmik pokazujący sportowe pasje uczniów. Zgłosić się może każda podstawówka w Polsce, publiczna i niepubliczna. Do programu zakwalifikuje się 60 szkół.

– Sport jest bardzo ważnym elementem w życiu każdego człowieka. Tenis gwarantuje dobrą zabawę i radość z rywalizacji. Lekcje WF to doskonała okazja do tego, by dotrzeć do dzieci i zachęcić je do gry w tenisa. Dzięki temu możemy je zmotywować do rozwijania sportowej pasji. Bardzo się cieszę, że mogę się też do tego troszeczkę przyczynić – być może moja życiowa przygoda, jaką jest tenis, będzie dla kogoś inspiracją do odkrywania tego świata. Zapraszam do udziału w akcji Dzieciaki do Rakiet! – powiedziała Iga Świątek, utalentowana tenisistka, ambasadorka akcji Dzieciaki do Rakiet.

Zaangażowanie BNP Paribas w promocję tenisa w Polsce wynika z przeszło 40-letniego globalnego związku Banku z tenisem.

– Marka BNP Paribas nierozerwalnie kojarzy się z tenisem. Dlatego czujemy się współodpowiedzialni za popularyzację tej dyscypliny również w Polsce. Tak powstała idea akcji Dzieciaki do Rakiet i jesteśmy bardzo dumni z jej efektów. W 150 szkołach udało nam się wprowadzić zajęcia tenisowe na lekcje WF, a w naszej akcji wzięło udział prawie tysiąc podstawówek. Już dziś zapraszam wszystkich do udziału w kolejnej, czwartej edycji akcji Dzieciaki do Rakiet – powiedziała Izabela Tworzydło, dyrektor Departamentu Komunikacji Korporacyjnej w Banku BNP Paribas.

Harmonogram akcji Dzieciaki do Rakiet

18 czerwca – Warszawa, Plac Zamkowy

3-4 lipca – Sopot, Plac Przyjaciół Sopotu

13 lipca – Krynica Morska, Plaża Miejska

20 lipca – Giżycko

27 lipca – Władysławowo, Aleja Gwiazd Sportu

14-15 sierpnia – Zakopane, Gubałówka

Zapisy na zajęcia prowadzone są przez stronę internetową www.dzieciakidorakiet.pl, a także na miejscu podczas eventów. W zajęciach mogą wziąć wszystkie dzieci w wieku od 5 do 12 lat. Impreza potrwa od godziny 10:00 do 19:00.

Więcej szczegółów na stronie www.dzieciakidorakiet.pl