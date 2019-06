Ruszył Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa 2019. Na Stadionie Miejskim tłumy. Zobacz zdjęcia

Na Stadionie Wrocław można również spróbować historycznych piw - takich, których początki sięgają drugiej połowy XIX wieku. To na przykład Browar Fortuna, który powstał w roku 1889.

Są też piwa niepasteryzowane, bo pasteryzacja ma sporo wad. - Pasteryzacja psuje smak piwa i jego właściwości lecznicze. Warto przypomnieć, że piwo zawiera witaminę B i drożdże. Minusem jest to, że mają krótką datę przydatności. Bywają piwa skwaszone, ale to akurat nie jest jakąś wielką wadą, po prostu niepasteryzowane piwo wystawione na nieodpowiednie czynniki kwaśnieje - mówi Rafał Harchala z Browaru Świdnica.

- Staramy się łączyć historię i tradycję z nowoczesnością, w tym z robieniem piw tej tzw. "nowej fali". Są to na przykład piwa z bardzo nietypowymi dodatkami, jak skórka owocu kawy czy borowiki. Nowym trendem są również piwa bezalkoholowe, które - jak się okazuje - potrafią smakować jak piwo. Wcześniej też były piwa bezalkoholowe, ale do piwa były niepodobne. Ludzie je kupowali, bo na rynku nie było nic lepszego. Teraz można już znaleźć takie piwa bezalkoholowe, które smakują jak ich alkoholowy odpowiednik. To ukłon w stronę kierowców - mówi Marcin Rostajewski, który odpowiada za receptury w Browarze Fortuna.

Wrocławski Festiwal Piwa potrwa do niedzieli. W sobotę imprezę można odwiedzić od godz. 12 do północy, w niedzielę - od 12 do 20.

Wstęp jest wolny. Do Stadionu Wrocław dojeżdżają specjalne tramwaje.