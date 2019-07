Rusza Wroclavia Summer Festival. Stand-up, muzyka, teatr i taniec. Wstęp wolny. Przeczytaj harmonogram!

Wroclavia Summer Festival to unikalna rozrywka w miejskim wydaniu. Festiwal łączy unikalne wydarzenia artystyczno-rozrywkowe z wypoczynkiem w letniej strefie relaksu stworzonej na zielonym tarasie Wroclavii. W każdy wakacyjny piątek we Wroclavii będzie można obejrzeć najlepszych polskich stand-uperów, pokazy tańca i przedstawienia teatralne oraz wziąć udział w klimatycznych koncertach. Na stałych klientów czeka poczęstunek i upominki.

Uczestnicy letniego festiwalu we Wroclavii będą mogli wybrać między żywiołowym swingiem a gorącą salsą. Pokaz i warsztaty to doskonały pomysł na rozpoczęcie weekendu:

Na Wroclavia Summer Festival reprezentuje go wrocławska trupa Ad Spectatores – tym razem będzie można ich zobaczyć w klimatycznym, plenerowym wydaniu, z nagradzanym spektaklem „Obcy z Mons” (2 sierpnia, godz. 19:00). To Niezwykle zabawna historia oraz inscenizacyjna perła – kino w teatrze. Podczas zagadkowej bitwy pod Mons Anglicy pokonali przeważające siły wroga. Czy pomogła im boska interwencja? A może kosmici? Podczas spektaklu aktorzy leżą na podłodze, a widzowie obserwują obraz z filmującej ich kamery, niczym w niemym kinie.

Show we Wroclavii poprowadzą osobowości polskiej sceny stand-upowej – twórcy, którzy całą Polskę rozśmieszają do łez, osiągając miliony wyświetleń na YouTube:

• Lindy Szau (16 sierpnia, godz. 19:00) – pozwoli przenieś się do Złotej Ery Swingu. Widzowie zobaczą, jak kiedyś tańczyło się Lindy Hopa, Collegiate Shaga czy Balboę, a chętni wezmą udział w krótkiej lekcji.

• Salsa Night (26 lipca, godz. 19:00) – to pokaz i warsztaty salsy z Just Move. Mistrzowie poderwą widzów do tańca i udzielą niezbędnych wskazówek. To niezwykła okazja, by spróbować swych umiejętności pod okiem profesjonalistów.

Muzyka

W jazzowo-chilloutowe klimaty gości Wroclavii wprowadzą najlepsi przedstawiciele wrocławskiej sceny: