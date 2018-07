Na stronie internetowej festiwalu oraz w kasach wrocławskiego Kina Nowe Horyzonty można zakupić bilety na wszystkie festiwalowe projekcje.

18. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty rozpocznie się 26 lipca we Wrocławiu. W programie oprócz hitów z Berlinale i Cannes, perełki z festiwali z całego świata, retrospektywy Nicolasa Roega, Pedro Costy, Joao Cesara Monteiro, Ildiko Enyedi oraz Ingmara Bergmana. Szczególna uwaga poświęcona zostanie w tym roku kinematografii irańskiej, Trzecie Oko przyjrzy się dziewczyńskości (Girlhood), a Front Wizualny zaprezentuje zupełnie nowe spojrzenie na filmy o sztuce.Swoje festiwalowe typy przedstawia Marcin Pieńkowski, dyrektor artystyczny festiwalu.1.Przepiękne, oniryczne, poetyckieorazoraz radykalne, niekiedy wstrząsające filmy z Chin –w konkursie, kontrowersyjneorazoraz laureat z Rotterdamu –. Będziecie patrzeć na te kinematografie zupełnie inaczej.2., reż. Johann Lurf oraz Front WizualnyJeden z najdziwniejszych filmów roku. Nocna podróż poprzez historię kina: od kina niemego do współczesności. Od zdobywców kosmosu po melancholijne spojrzenia w rozgwieżdżone niebo. Ten i inne wspaniałe eksperymenty w nowej sekcji „Front Wizualny".3., reż. Aneesh Chaganty oraz Winni, reż. Gustav MöllerPrzeboje Sundance.to perfekcyjny montażowo dramat sensacyjny o poszukiwaniu córki przez ojca. Na ekranie widzimy tylko ekran komputera bądź wyświetlacz telefonu! Winni to z kolei kino kameralne , gdyż na ekranie widzimy tylko policjanta rozmawiającego przez telefon alarmowy – dramaturgia fenomenalnie prowadzona minimalnymi środkami. Nowe Horyzonty kina gatunkowego.4.Dziki, psychodelicznyCristóbala Leóna i Joaquína Cociñy – najlepszy film berlińskiej sekcji Forum. Zaskakujący, pasjonującyDamiana Nenowa i Raula de la Fuente na motywach mistrza Kapuścińskiego. Aż w końcu– przebojowa, dziewczyńska animacja z Kolumbii.5., reż. Kirił SerebrennikowOd festiwalu w Cannes nie słucham niczego innego, tylko kultowej, rockowej grupy Kino. Fantazyjne, piękne, melancholijne kino o młodości, muzyce i zakochaniu. Moje tegoroczne Call Me By Your Name.6., reż. Alice RohrwacherNasz wspaniały film zamknięcia. Metaforyczna przypowieść, której nie powstydziliby się bracia Taviani, Pasolini oraz Fellini. Alice ponownie zaskakuje i pokazuje, że jest jedną z najbardziej utalentowanych współczesnych reżyserek. Nagroda za scenariusz w Cannes.7., reż. Nure Bilge CeylanFilm-książka tureckiego mistrza, autora. Erudycyjne kino o zderzeniu dwóch pokoleń – sfrustrowanej starości z pełną pretensji młodością. Niezwykłe.8., reż. Lucrecia MartelJeden z najpiękniej zrealizowanych filmów ostatnich lat. Film jako wizualna uczta, gdzie naturalizm ściera się z barokiem. Kino o kryzysie męskości i niszczącej polityce.9.Laureatka Złotego Niedźwiedzia za Duszę i ciało będzie naszym gościem. Warto zapoznać się z jej nieznanymi w Polsce filmami – wspaniałym Moim wiekiem XX z Dorotą Segdą czy Szymonem Magiem. Kino wirtuozerskie, poetyckie, magiczne.10., reż. Mónica Lairana i Konkurs!Jeden z najbardziej przenikliwych filmów o umieraniu, jakie widziałem w życiu. Opowieść o starości, zwykłym byciu ze sobą i odchodzeniu. Podane w formie filmu spokojnego, cichego, upalnego. Będzie to jeden z tegorocznych filmów konkursowych.