Rusza rozbudowa wrocławskiego Aquaparku. Zobacz, jak się zmieni! (WIZUALIZACJE)

- Chcemy stworzyć autonomiczną część zewnętrzną, do której dostęp będzie od ulicy Petrusewicza. Na placu wejściowym powstanie budynek kasowy z bramką obrotową, skąd będzie można przejść w głąb terenu do nowych i istniejących basenów zewnętrznych – opowiada Grzegorz Kaliszczak, prezes Wrocławskiego Parku Wodnego S.A.

Obecny kompleks jest już jednym z największych tego typu obiektów w Polsce. Rocznie odwiedzają go prawie 2 miliony gości. Składa się z basenów wewnętrznych, zewnętrznych, zjeżdżalni, saunarium z ogrodem saunowym, fitnessu i siłowni, plaż i miejsc do wypoczynku. Jednak w sezonie są dni, gdy w Aquaparku nie ma gdzie wcisnąć szpilki, a w szatniach brakuje wolnych szafek.

Co to znaczy cześć autonomiczną?

- Z naszego budżetu – odpowiada Grzegorz Kaliszczak. – Jesteśmy ewenementem w skali kraju, placówką do której gmina nie tylko nie musi dokładać, ale która od lat wychodzi na plus. Ubiegły rok zamknęliśmy ponad 8-milionowym zyskiem. Naszym celem nie jest zarabianie, ale realizowanie misji dla mieszkańców Wrocławia. A Ci chcą coraz więcej czasu spędzać na sporcie i rekreacji, co nas bardzo cieszy i motywuje do dalszego rozwoju.

Wrocławski Aquapark powstał 11 lat temu. Jest jednym najchętniej odwiedzanych Aquaparków w Europie. Od początku istnienia z jego usług skorzystało już 16 milionów Gości. Spółka WPW S.A. jest również inwestorem budowy nowego wrocławskiego kompleksu basenowego na wrocławskim Brochowie. Od września planuje wspierać wrocławskich uczniów z tzw. podwójnego rocznika, oferując im we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia swój obiekt pod atrakcyjne zajęcia Wu-efu.