Rusza rekrutacja do wrocławskich przedszkoli. [ ZASADY, TERMINY]

Choć kolejność zgłoszeń nie ma znaczenia, to będzie szybka rekrutacja. Dlatego nie wolno przegapić ważnych terminów. Rodzice mają czas na złożenie wniosków tylko do 26 marca 2019 r. W tym samym czasie muszą złożyć w przedszkolu I wyboru wydrukowany wniosek rekrutacyjny wraz z załącznikami. Wypełniając wniosek można wybrać maksymalnie 3 przedszkola.

System będzie aktywny pod adresem: rekrutacje.edu.wroclaw.pl

26 kwietnia br. ogłoszone zostaną listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, a 8 maja - listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. W tym momencie zakończy się I etap rekrutacji. Rekrutacja uzupełniająca odbędzie się w dniach 12-13 czerwca.