Rusza przebudowa przychodni przy Dobrzyńskiej za 22 mln złotych. Będą utrudnienia dla pacjentów [WIZUALIZACJE]

Całodobowe ambulatorium z chirurgiem, ortopedą oraz gipsiarzem, a do tego nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Tak za rok będzie wyglądać Centrum Medyczne Dobrzyńska, dziś największa placówka z poradniami specjalistycznymi we Wrocławiu. Każdego dnia przychodnia przyjmuje nawet do 1000 pacjentów w każdym wieku.

- Chcemy żeby wrocławianie mieli w centrum miasta internistę, pediatrę, chirurga, ortopedę, dlatego złożyliśmy już wniosek do NFZ. Czekamy na decyzję w tej sprawie - mówi dyrektor przychodni Maciej Sokołowski.

W ostatnich latach z centrum Wrocławia zniknęło szereg placówek medycznych. Nie ma już szpitala im. Babińskiego na placu Jana Pawła II, szpitala na ul. Rydygiera, szpitala zakaźnego na ulicy Piwnej, kliniki pediatrycznej na Wrońskiego, ZOZ dla matki i dziecka na Krakowskiej, szpitala im. Marciniaka na Traugutta, szpitala Bonifratrów przy Dobrzyńskiej, szpitala ginekologiczno-położniczego przy Dyrekcyjnej.

- Jedyna duża placówka w centrum to nasza. Zatrudniamy 140 lekarzy i realizujemy wiele świadczeń. Nawet do 100 osób dziennie mamy w ambulatorium chirurgicznym przeniesionym z Żabiej Ścieżki - dodaje Sokołowski.

Teraz przyszedł czas na generalny remont. Część prac zostanie zakończona latem 2019 r. Zostanie wymieniona instalacja wodno-kanalizacyjna. W każdym gabinecie jest umywalka, ale nie ma cyrkulacji i lekarze muszą czekać na ciepłą wodę. Ponadto, zostanie wymienione oświetlenie na LED-owe, które spełnia normy Sanepidu, wymiana drzwi wejściowych z myślą o niepełnosprawnych i malowanie. Pojawią się strefy pacjenta, punkty konsultacyjne, poradnia chirugii całodobowej na parterze zamiast na 3. piętrze. Na parterze będzie też nowy rentgen za milion złotych. Wyremontowane zostaną także kamienne płytki w holu, które są popękane. Dlatego nad ich konserwacją pieczę będzie sprawować konserwator zabytków.

Od strony ul. Traugutta powstanie wejście do Centralnego Zintegrowanego Ambulatorium Specjalistycznego z dogodnym dojazdem dla karetek. Zaś w miejscu szatni pojawi się pracownia RTG.

Na czas remontu administracja przeniesie się do zastępczych pomieszczeń w okolicy wskazanych przez wykonawcę remontu - najprawdopodobniej będą to tymczasowe baraki. Gabinety medyczne będą zamiennie wykorzystywane przez lekarzy czy psychologów. Rejestracja pozostanie w głównym budynku, ale także znajdzie się w innych pomieszczeniach.

- Prosimy o zrozumienie, bo zmieniamy się na lepsze dla pacjentów. Drodzy pacjenci! Miejcie oczy szeroko otwarte i patrzcie do jakiego gabinetu się udajecie. Będą oznaczenia, żeby ograniczyć utrudnienia, ale naprawdę dużo się zmieni. Nie zakładamy odwoływania zabiegów, ale trzeba szukać informacji, gdzie jest rejestracja, a gdzie będzie przyjmować dany lekarz. Jednego tygodnia może pracować w jednym gabinecie, a za moment w innym - przyznaje Sokołowski.

Z kolei do połowy 2020 r. będzie dostosowana piwnica pod pomieszczenia do dzierżawy. Tam zewnętrzna firma wprowadzi tomograf, rezonans i badania diagnostyczne.

Planuje się również czasowe zamknięcie głównego wejścia od ulicy Dobrzyńskiej. Pacjenci będą wchodzić od ulicy Traugutta, ale zostaną o tym odpowiednio wcześniej poinformowani.

Koszt przedsięwzięcia to prawie 22 mln złotych brutto, z czego 13 mln złotych pochodzi z dofinansowania. Przychodnia liczy jednak na dodatkowe pieniądze z Unii Europejskiej, gdyż o 1/3 wzrosły koszty robót względem tworzonego wcześniej projektu. Generalnym wykonawcą będzie wrocławska firma Berger Bau Polska.