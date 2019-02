Rusza przebudowa Dworca Głównego PKP. Zrobiło się już za ciasno [ZDJĘCIA]

Remont pierwotnie miał rozpocząć się wiosną, następnie latem. Dotychczas żadne prace jednak nie ruszyły, przez opóźniony przetarg. Jak informuje Bohdan Ząbek z dolnośląskiego oddziałku PKP Polskich Linii Kolejowych, robotnicy na peron szósty wejdą jeszcze w tym tygodniu. Prace potrwają około roku. Za przebudowę peronu PKP PLK zapłacą 7,4 mln zł.

– Peron zostanie połączony z głównym tunelem dworca, przy którym znajdują się kasy. Sama krawędź peronu zostanie też wydłużona do 200 metrów. Powstaną także windy dla osób niepełnosprawnych i z dużym bagażem. Do peronu VI podobnie jak do V będzie dochodził jeden tor. Nie będzie zadaszenia, powstaną za to trzy wiaty przystankowe – mówi Bohdan Ząbek z biura. Jak dodaje, utrzymane zostanie także dotychczasowe zejście z peronu na ul. Suchą.

Peron szósty używany był dotychczas jedynie jako tymczasowy podczas remontu dworca przed Euro 2012. Potem został zamknięty i wysiadali z niego jedynie kibice eskortowani przez policję na mecze Śląska i żużlowej Sparty Wrocław.

Pasażerowie najbardziej zyskają na połączeniu peronu z głównym tunelem. Bez tego dałoby się jedynie - tak jak dotychczas - wyjść z niego na ul. Suchą. Po remoncie utrzymane zostaną też kasy od strony ul. Suchej oraz tzw. dworzec nocny, który umożliwia bezpieczne oczekiwanie na pociąg pomiędzy północą a godz. 4, gdy hol główny dworca jest zamykany.

Remont i przywrócenie peronu szóstego do normalnego ruchu jest także niezbędny, aby odkorkować dworzec i dobiegającą do niego estakadę. Bez tego część pociągów wjeżdżających do Wrocławia aż z trzech kierunków - północy, zachodu i wschodu - w dalszym ciągu w godzinach szczytu będą musiały zatrzymywać się na estakadzie w okolicy Teatru Polskiego i wiaduktu nad ul. Zielińskiego. A połączeń z roku na rok przybywa.

– Za dwa lata jeśli zachowamy obecny wzrost liczby połączeń w ciągu doby ten peron będzie niezbędny, aby sprawnie prowadzić ruch pociągów we wrocławskim węźle – twierdzi Piotr Rachwalski. Jak jednak zaznacza, zakres prac powinien być szerszy. Zdaniem prezesa KD, peron powinien zostać przede wszystkim połączony z drugim tunelem, tzw. miejskim, biegnącym na wschód od głównego. Jak jednak tłumaczy Bohdan Ząbek z PKP PLK, przebicie się do tunelu jest niemożliwe ze względu na istniejącą tam sieć energetyczną.

Według Piotra Rachwalskiego, przy okazji remontu peronu szóstego, należało by wykonać także dodatkowe prace na pozostałych peronach - m.in. zbudować windę na peron piąty oraz poprawić system informacji pasażerskiej, który choć ma dopiero sześć lat, nie spełnia już wymagań.

– Peron piąty jest wykorzystywany przez pociągi regionalne, które generują największe potoki podróżnych. Wiele naszych pociągów kończy i zaczyna bieg właśnie na peronie piątym, a brak windy znacznie ogranicza jego funkcjonalność. Są schody ruchome, ale łączące peron jedynie z tzw. tunelem miejskim bliżej dawnego dworca tymczasowego. Należy także zamontować dwustronne tablice informacyjne przy peronach. Tablice są jednostronne, więc trzeba dojść do peronu i się obrócić, żeby przeczytać informację. Poza tym system na wyświetlaczach dolnych nie dzieli relacji. Jeśli z peronu odjeżdżają jednocześnie dwa pociągi, to system nie pokazuje na tablicy żadnego. Trzeba wejść po schodach na peron, aby zobaczyć dokąd odjeżdżają pociągi – zauważa Piotr Rachwalski.