W czwartek, 5 lipca, rusza kolejna edycja Giełdy Antyków i Staroci. Impreza organizowana jest w Sky Tower.

Wśród wystawianych przedmiotów znajdą się obrazy, porcelanowe zastawy i figurki, zegary, zastawy stołowe, świeczniki, srebrne sztućce, kryształowe żyrandole oraz biżuteria.- Organizowana od lat w Sky Tower Giełda Antyków i Staroci stała się już nie tylko miejscem zakupu cennych przedmiotów, ale także miejscem spotkań i wymiany doświadczeń między kolekcjonerami z całej Polski - mówi Dorota Żmiejko, manager ds. marketingu Sky Tower.Giełda Antyków i Staroci potrwa do 7 lipca i będzie otwarta w godzinach funkcjonowania Sky Tower. Galeria handlowa Sky Tower czynna jest od poniedziałku do soboty w godz. 9.00 - 21.00, a w niedziele handlowe do 20.00.