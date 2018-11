Rusza Jarmark Bożonarodzeniowy we Wrocławiu [PROGRAM]

Jarmark Bożonarodzeniowy rusza oficjalnie dzisiaj o godz. 17.00, choć większość kramów będzie czynna już od rana. Jarmark rozstawiony jest na trzech pierzejach Rynku (południowa, wschodnia i północna), na ulicy Świdnickiej (od Rynku do dawnego przejścia Świdnickiego), na ulicy Oławskiej (od Rynku do Szewskiej) i na placu Solnym. Jarmark będzie czynny do 31 grudnia.

Program Jarmarku Bożonarodzeniowego

23 listopada, 17:00 - Oficjalne otwarcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

2 grudnia, godz. 17:00 - Magiczne Widowisko "Święta zaklęte w bajkach"

6 grudnia

godz. 17:30 - Powitanie Mikołaja.

godz. 18:00 - Oficjalne rozświetlenie choinki

8 grudnia, godz. 16:00 - Mikołajowe występy artystyczne\

9 grudnia, godz. 17:00 - Świąteczna Parada z Mikołajem z finałem na scenie przy choince

16 grudnia, godz. 17.00 - Parada wrocławskich Elfów

23 grudnia, godz. 17:00 - Wigilijny Korowód Kolędników

24 grudnia, godz. 10:00 - 12:00 - "Wigilia dla Samotnych i Potrzebujących" przy akompaniamencie zespołu "Gieni Dudki" i zespołu "Servoos"