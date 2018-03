Dowiesz się, jak prawidłowo zbadać piersi (© Łukasz Gdak/ zdjęcie ilustracyjne)

A wszystko w ramach bezpłatnej akcji "Różowa sobota". Organizuje ją samorząd Województwa Dolnośląskiego i dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu. Udział mogą w niej wziąć wszystkie mieszkanki naszego województwa.

,,Różowa sobota”, która odbędzie się we wrocławskim DCO, w sobotę 10 marca 2018 r., o godz. 11.00. Akcja zorganizowana w ramach Dolnośląskiego Roku Praw Kobiet.





Panie, które zdecydują się, aby wziąć w niej udział, zobaczą najnowocześniejszy ośrodek leczenia raka piersi na Dolnym Śląsku. Co ważne nauczą się, jak samodzielnie badać piersi i dowiedzą więcej na temat raka piersi i raka szyjki macicy. Będą też mogły sprawdzić, czy nie są nosicielkami wirusa HPV.



W programie:



- zwiedzanie nowoczesnego Centrum Chorób Piersi Breast Unit – jedyna okazja do zobaczenia całego ośrodka: części diagnostycznej i oddziału szpitalnego;



- nauka samobadania piersi na specjalnych fantomach;



- wykład prof. Rafała Matkowskiego, chirurga-onkologa, szefa Breast Unitu, na temat nowotworów piersi i profilaktyki przeciwnowotworowej;



- wykład na temat raka szyjki macicy;



Jak informują organizatorzy, uczestniczki spotkania dostaną bezpłatne zestawy do samodzielnego badania w kierunku obecności wirusa HPV (o wartości 150 zł), a panie w wieku 50 – 69 lat będą mogły na miejscu zapisać się na darmowe badanie mammograficzne na najnowocześniejszym mammografie, w jaki wyposażony jest Ośrodek.





Początek spotkania o godz. 11.00 przy wejściu na teren Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu, od strony ul. Zielińskiego (przed Breast Unit)

