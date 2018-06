ROZKŁAD JAZDY MPK na wakacje 2018. Na czas wakacji zmienia się rozkład jazdy autobusów i tramwajów. Będą jeździć rzadziej choćby z tego względu, że i pasażerów jest mniej. Sprawdźcie, jakie zmiany czekają tych, którzy wakacji nie mają.

ROZKŁAD JAZDY MPK - WAKACJE 2018

KOMUNIKACJA AUTOBUSOWA

W wakacje, od 23 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku, część linii autobusowych i wszystkie linie tramwajowe będą kursowały wg wakacyjnych rozkładów jazdy, uwzględniających mniejszą liczbę kursów w godzinach szczytowych (z wyjątkiem linii A i 146).Wszystkie linie tramwajowe w dni robocze będą kursowały z częstotliwością:- od godziny 5:00 do godziny 6:00 co 20 minut tj. bez zmian.- od godziny 6:00 do godziny 9:00 co 15 minut- od godziny 9:00 do godziny 14:00 co 15 minut tj. bez zmian.- od godziny 14:00 do godziny 18:00 co 15 minut- od godziny 18:00 do godziny 20:00 co 15 minut tj. bez zmian- od godziny 20:00 do godziny 23:00 co 20 minut tj. bez zmian.Ze względu na wzrost liczby turystów odwiedzających Wrocław, komunikacja tramwajowa w dni robocze będzie kursowała częściej niż w latach ubiegłych - od godziny 6:00 do godziny 20:00 z częstotliwością co 15 minut.1. Autobusy linii A, C, D, K, N, 110, 114, 115, 116, 121, 122, 128, 131, 133, 134, 136, 141, 145, 146, 149 będą kursowały wg specjalnych wakacyjnych rozkładów jazdy.2. Autobusy linii 900L, 900P, 901, 910 i 923 będą kursowały wg specjalnych wakacyjnych rozkładów jazdy w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.3. Zawieszone zostaną kursy szkolne do Iwin realizowane przez autobusy linii 133 w okresie od 25 czerwca 2018 roku do 31 sierpnia 2018 roku.4. Zawieszone zostaną kursy szkolne przez ulicę Rumiankową realizowane przez autobusy linii 109.5. Autobusy linii 319 będą kursowały w skróconej relacji FAT - Dolnośląski Park Innowacji i Nauki - FAT.