Rosyjskie nagrobki: iPhone, samochody i pełen stół. Pamięć o zmarłych czy kpina? ZOBACZ zdjęcia

Rosyjskie nagrobki – nie uwierzysz, jak wyglądają rosyjskie cmentarze!

Rosyjskie nagrobki, które szokują w większości pochodzą z lat 90. XX wieku oraz z początku XXI wieku. Są to pomniki nagrobne gangsterów, a znaleźć można je nie tylko w Rosji, ale także na Ukrainie i w innych krajach byłego Związku Radzieckiego. Charakteryzują się tym, że są ogromne i bardzo bogato prezentują zmarłego.

Nagrobki rosyjskich mafiosów charakteryzują się tym, że zwykle pokazują ich całą sylwetkę – w dodatku zadbano też o realność wymiarów. Często też na płycie nagrobnej zmarły gangster jest portretowany w otoczeniu samochodów lub budynków albo np. przy suto zastawionym stole. Wielkość nagrobków, co oczywiste, miała służyć wyróżnieniu mafiosów nawet po ich śmierci. Z kolei obrazowanie zmarłych z samochodami itp.. - pokazywać ich bogactwo, które osiągnęli za życia.

Nagrobki rosyjskich gangsterów – wyznacznik cmentarnych trendów?

Co ciekawe, nagrobki rosyjskich gangsterów wytyczyły pewien trend – został on podchwycony m.in. przez Romów i Armeńczyków, którzy w ten sam sposób upamiętniają po śmierci swoich ważnych zmarłych. Czy nagrobek w kształcie iPhone’a to ciąg dalszy tej specyficznej stylistyki? Z pewnością tak, ale jest to także pewien znak czasów, w których żyjemy.

