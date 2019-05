Rolkarze z Wrocławia uratowali człowieka. "Są jeszcze ludzie o wielkim sercu"

Rolkarze pozostali anonimowi, ale państwo Marcinkowscy mają nadzieję, że za naszym pośrednictwem podziękowania do nich dotrą. Poza młodymi ludźmi nie było nikogo, kto w tamtej chwili mógł udzielić pomocy mężowi pani Marietty.

"Dziękuję pani i panu (wiek ok 30-32 lata), którzy jechali na rolkach 5 maja ok. godziny 21.00 w podziemiach samochodowych pod NFM we Wrocławiu. Ci młodzi ludzi wezwali karetkę pogotowia i czekali z moim mężem Janem, który zasłabł i włączył się w jego sercu kardiowerter-defibilator. Dziękuję tym młodym ludziom za empatię, reakcję i czynnik ludzki. To osoby, dla których życie niech ściele wspaniałe dary od losu. Kłaniam się nisko tej parze, która nie przejechała obok człowieka obojętnie. Brawo wrocławianie!" - napisała do nas pani Marietta Marcinkowska, dodając, że marzy, by słowa dotarły do dwójki młodych ludzi.

Pani Marietta i pan Jan przyjechali do Wrocławia z Wałbrzycha. Byli na spektaklu w Operze Wrocławskiej, gdy dotarli do Narodowego Forum Muzyki (w podziemiach NFM zaparkowany był autokar, którym małżeństwo przyjechało do Wrocławia), zasłabła. Pracownicy NFM podali jej wodę i wezwali karetkę. W tym samym czasie jej mąż Jan wziął jej torebkę i zszedł do podziemi, by poinformować grupę z autokaru o zdarzeniu i poprosić, by na nich poczekali. Do autokaru jednak nie dotarł, bo w podziemiach sam zasłabł.