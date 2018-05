(© Tomasz Hołod, Polska Press)

Szykuje się kolejny przejazd rolkarzy przez Wrocław. Nawet 500 osób może wziąć udział w wydarzeniu. Sprawdź trasę przejazdu, żeby uniknąć utrudnień.

Rolkarze przejadą przez Wrocław w środę, 16 maja, wieczorem. Wyruszą z Borowskiej (tam też będzie znajdować się meta przejazdu) o godz. 20.00.



Poniżej zamieszczamy trasę przejazdu. Sprawdźcie, na jakich ulicach mogą wystąpić utrudnienia.



Trasa przejazdu: Borowska, Swobodna, Powstańców Śląskich, Świdnicka, Bożego Ciała, Kazimierza Wielkiego, Białoskórnicza, Nowy Świat, Grodzka, most Uniwersytecki, Drobnera, Sienkiewicza, Grunwaldzka, most Szczytnicki, Kochanowskiego, Różyckiego, Paderewskiego, Mickiewicza, most Zwierzyniecki, Curie-Skłodowskiej, Rondo Reagana, pl. Grunwaldzki, most Grunwaldzki, pl. Powst. Warszawy, Traugutta, Oławska, Piotra Skargi, Kołłątaja, Rejtana, Stawowa, Piłsudskiego, Świdnicka, Powstańców Śląskich, Swobodna, Ślężna, Kamienna, Borowska

