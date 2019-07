Rodzaje tkanin na suknie wieczorowe. Na który się zdecydować?

Warto mieć świadomość, czym charakteryzują się poszczególne rodzaje tkanin przeznaczonych na suknie ślubne, wieczorowe czy koktajlowe.

Atłas i satyna

Atłas to gładka tkanina wykonywana z przędzy bawełnianej, rzadziej jedwabnej lub włókien wiskozowych. Z jednej strony ma piękny opalizujący połysk, z drugiej jest matowa. Atłas może być gładki, monochromatyczny albo wzorzysty. Odmianą atłasu jest satyna - materiał najczęściej bawełniany lub jedwabny. Kiedyś rozgraniczano sploty atłasowe od satynowych, dziś określa się je wspólnym mianem atłasowych, doprecyzowując jedynie w opisie przewagę danego układu splotu.

Atłas jest jednak cięższy i bardziej mięsisty, satyna zaś lżejsza i delikatniejsza. Suknie z atłasu bądź satyny są bardzo szykowne, pięknie podkreślają sylwetkę.

Wyjątkowo atrakcyjnie prezentują się w sztucznym świetle, dlatego oba rodzaje materiału poleca się na suknie wieczorowe, balowe, sylwestrowe oraz te, w których prezentować się trzeba na galach, premierach czy rozdaniach nagród - w blasku jupiterów i fleszy. Warto wiedzieć, że oba materiały mogą stanowić "tło" dla tiulów i koronek, wymagają też użycia tkaniny podszewkowej, żeby suknia nie czepiała się nóg. Sprawdź ofertę tkanin satynowych i atłasu: https://www.yeda.pl/pl/138-satyy-i-atlasy

Krepy

Krepa to lekko elastyczna, odporna na gniecenie i odkształcenie tkanina poliestrowa. Z tych właśnie powodów doskonale nadaje się do szycia sukien obcisłych i blisko ciała. Krepy często używa się w połączeniu z innymi tkaninami, np. kiedy zależy nam na uszyciu sukni typu syrenka (rybka), w której góra musi być maksymalnie dopasowana do sylwetki, a dół lekki, zwiewny, powłóczysty. Krepy nie prześwitują, robią wrażenie drugiej skóry, ale też pięknie podążają za ruchami ciała, dają bardzo naturalne wrażenie estetyczne.

Tiule

Ta miękka tkanina o fakturze drobno tkanej siateczki ma kilka odmian. Tiul włoski, podatny na kształtowanie, dobrze sprawdza się przy szyciu obfitych spódnic. Tiul półsztywny i sztywny wykorzystywane są kolejno do szycia wierzchnich i spodnich warstw (halek) wielowarstwowych spódnic i sukien.

Welony szyje się z tiulu muślinowego lub welonowego. I jeszcze tiul szermeza - miękki, elastyczny, o mniejszym prześwicie niż pozostałe - świetnie nadaje się do szycia bolerek. Tiule znajdują zastosowanie w szyciu sukien ślubnych i strojnych kreacji wieczorowych, w których warstwowość jest głównym elementem projektu. Tiul nie wymaga obszywania, nie sypie się i nie strzępi. Pełną ofertę tiuli znajdziesz tu: https://www.yeda.pl/pl/140-tiule

Żorżeta

Żorżeta ma charakterystyczną chropowatą fakturę, jest materiałem lejącym się, mięsistym i doskonale układającym na sylwetce. Może być matowa lub półprzezroczysta. Sztywniejsza i cięższa od szyfonu i muślinu (lekka i zwiewna tkanina jedwabna, bawełniana lub wełniana o gęstym splocie), ale też tańsza od nich, coraz częściej pojawia się jako materiał na suknie ślubne czy wieczorowe.

Koronki

Do najpopularniejszych koronek należą bezsprzecznie koronki hiszpańskie, francuskie, koder i gipiura. Najczęściej współwystępują z innymi tkaninami, stanowiącymi tło w newralgicznych miejscach sukni. W zależności od układu koronek oraz tkanin nieprześwitujących otrzymujemy więc suknie mniej lub bardziej odważne, czasem nawet zdecydowanie wyzywające. Koronki świetne sprawdzają się w kreacjach w stylu boho, romantycznych, vintage.

Koder to dość ciężka kordonkowa koronka, charakteryzująca się obrębem na zewnętrznych krawędziach. Gipiura natomiast, zwana też koronką wenecką, ma mocno wypukłą fakturę, ale też jest całkowicie nierozciągliwa, stąd używa się jej w tych miejscach sukien, w których nie występuje naprężenie materiału.

Choć nie każda klientka potrafi rozróżniać materiały, każdy projektant mody oraz krawiec musi być w stanie podpowiedzieć jej, która tkanina będzie najkorzystniejsza z uwagi na sylwetkę i okazję. Umiejętnie dobrane tkaniny przesądzają o wizualnej atrakcyjności kreacji ślubnych, wieczorowych i okolicznościowych.

Na polskim rynku dostępne są tkaniny firm rodzimych oraz sprowadzane ze wszystkich stron świata. W ich wykorzystaniu, umiejętnym i atrakcyjnym łączeniu króluje oczywiście haute couture - dział luksusowego krawiectwa, zajmujący się tworzeniem ubrań na zamówienie dla konkretnego klienta. Ale i w dziele prêt-à-porter (gotowe, szeroko dostępne ubrania, np. w sklepach sieciowych) coraz częściej znaleźć można modele wykazujące się formalną wirtuozerią, w ciekawy sposób łączące różne tkaniny oraz eksperymentujące z ich niecodziennym wykorzystaniem.

Atłasy, tiule, krepy, muśliny i koronki najwyższej jakości znajdą państwo w sklepie www.yeda.pl - rodzinnej firmie z tradycjami.