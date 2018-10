Robisz TO na drodze? Dostaniesz taki mandat, że się nie wypłacisz!

Przepisy drogowe bywają bezlitosne, ale przede wszystkim mają zapewnić nam bezpieczeństwo na drodze. Zapewne każdemu z nas od czasu do czasu zdarza się je bezkarnie nagiąć, ale jeśli takie zachowanie zarejestruje policja, nie będzie nam do śmiechu, bo każde przekroczenie przepisów drogowych uwzględnia taryfikator mandatów i punktów karnych, który zostanie wobec nas w takiej sytuacji zastosowany. O ile za pozornie błahe rzeczy możemy otrzymać jedynie upomnienie bądź mandat w wysokości 50 złotych, o tyle w taryfikatorze mandatów jest wiele pozycji, za które nakładana grzywna może nam skutecznie opróżnić portfel. Zobacz, za co możesz dostać mandat nawet na 800 złotych! Robisz to?