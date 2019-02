O godz. 18 Robert Biedroń spotka się z mieszkańcami w Centrum Kongresowym Hali Ludowej.

- Czas by Wiosna dotarła do Wrocławia - mówił, zachęcając do udziału w spotkaniu. Aby wziąć w nim udział, trzeba mieć specjalną wejściówkę. Nie można już jej zdobyć - zaproszenia rozeszły się w kilka chwil.

Robert Biedroń pojawi się też na placu Solnym i Rynku. Tu o godz. 13.45 spotka się z dziennikarzami.