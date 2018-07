Spektakl RETURN TO THE VOICE odbędzie się 17 lipca o godzinie 21.00 w Katedrze św. Marii Magdaleny we Wrocławiu (ul. Szewska 10).

Ten mający swoją międzynarodową premierę w 2014 roku spektakl zdobył uznanie, zarówno w Wielkiej Brytanii, jak i w Polsce. Return to the Voice to projekt leżący na pograniczu muzyki i teatru, zwrócony ku wibracji dźwięków i ich autentyczności. Pełen zakres możliwych częstotliwości i informacji zakodowanych w muzyce nie jest rejestrowany przez człowieka. Mimo to, możemy je poczuć, gdyż pomijają one barierę naszego intelektu i wkraczają wprost do naszych zmysłów.Każda tradycyjna pieśń ma swoje własne DNA, które odzwierciedla wibracje obecne w naturze. Pieśni mogą „przetłumaczyć” krajobraz na historie, melodie i harmonię. Muzyka może otworzyć nam drzwi do ukrytego świata. Muzyka jest przed słowem mówionym. To co nazywamy muzyką, w rzeczywistości jest niezwykle wyrafinowanym sposobem komunikacji na kilku poziomach jednocześnie. Jest to zaawansowany sposób przekazywania wewnętrznego świata natury.Return to the Voice to głęboko poruszające dzieło, które zachwyca każdym dźwiękiem.Reżyseria: Grzegorz BralMuzyk/Kompozytor: Maciej Rychły, Jean Claude AcquavivaObsada: Agnieszka Przekupień, Rhianna Compton, Julianna Bloodgood, Natalia Voskoboynikov, Monika Dryl, Rafał Habel, Łukasz Wójcik, Olga Kunicka, Sebastian Mach, Maciej Rychły, Volodymyr Andrushchak.Zdjęcia:Marta Ankiersztejn dla Festiwalu Nowe Epifanie