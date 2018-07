Zapraszamy na weekendową muzykę na żywo w Restauracji Barka Tumska – SŁODOWA 10. Piękne widoki na zabytkowy Ostrów Tumski, letnie menu autorstwa Mariusza Kucharczaka a do tego muzyka klasyczna live – w wakacyjne wieczory to połączenie idealne. Zapraszamy do naszej Restauracji!

