Remont Hubskiej: Termin zagrożony. Delegacja z Hiszpanii

Jeszcze we wrześniu tego roku, choć prace przebiegały opieszale, wydawało się, że urzędnicy mają wszystko pod kontrolą. Przypomnijmy, że oficjalny termin zakończenia przebudowy ulicy Hubskiej oraz ważnego skrzyżowania Hubska/Dyrekcyjna/Sucha to koniec grudnia 2018 roku.

Jednak od początku prac Wrocławskie Inwestycje nadzorujące tę przebudowę zapewniały, że uzgodniono z wykonawcą osiągnięcie przejezdności kluczowych skrzyżowań wcześniej, a zakończenie reszty prac przewidywano do końca roku. Już wiadomo, że o ten scenariusz będzie niezwykle ciężko. Wykonawca ma bardzo duże problemy ze znalezieniem chętnych do pracy.

Już w trakcie prac było tak, że miasto planowało odebrać wspomniane zadanie (czyli przebudowę skrzyżowania z Pułaskiego) obecnemu wykonawcy, który jednocześnie buduje torowisko tramwajowe na ul. Hubskiej - hiszpańskiemu konsorcjum Balzola, ale ostatecznie tak się nie stało. – Przymierzaliśmy się do tego by odcinek ul. Pułaskiego między Dyrekcyjną i Małachowskiego wydzielić jako osobne zadanie i powierzyć je innemu wykonawcy. Jednak po negocjacjach stanęło na tym, że obecny wykonawca - konsorcjum Balzola oferuje najkorzystniejsze termin zakończenia prac i cenę za dodatkowe roboty – zaznacza Marek Szempliński.

Do tej pory wykonawcy udało się przywrócić ruch tramwajów na ważnym skrzyżowaniu ul. Glinianej i Hubskiej. Wozy MPK jeżdżą w kierunku Gaju i Tarnogaju od połowy października, jednak i tam nie brakowało zastrzeżeń co do jakości wykonania torowiska - a konkretnie umieszczenia szyn w asfalcie.

Co z resztą inwestycji? Nie wygląda to dobrze. Marek Szempliński z Wrocławskich Inwestycji mówi wprost, że obecne zaangażowanie sił na budowie jest niewystarczające, żeby wykonawca był w stanie dotrzymać zobowiązań. Firma Balzola już wnioskuje o wydłużenie terminu i toczą się w tej sprawie rozmowy z delegacją, która przyjechała z Hiszpanii. Wrocławscy urzędnicy zapewniają, że na razie nie ma mowy o "odpuszczaniu" terminów i chcą, by Pułaskiego była przejezdna w listopadzie.

