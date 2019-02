Relikwie św. Walentego, patrona zakochanych, znajdują się w Krzeszowie [ZOBACZ ZDJĘCIA]

Od środy, 13 lutego, do niedzieli, 17 lutego w bazylice krzeszowskiej wystawione są relikwie św. Walentego. Niewiele osób wie, że znajdują się tam i to od setek lat. Relikwiarz ustawiono teraz w Bazylice Mniejszej, którą można odwiedzać od godz. 7 do godz. 19.

Okazją są nie tylko Walentynki, kościół bowiem 14 lutego także wspomina tego świętego - biskupa męczennika, który zanim zasłynął jako patron zakochanych, opiekował się chorymi psychicznie i na padaczkę.

Można zatem zajrzeć do niewielkiej miejscowości w pobliżu Kamiennej Góry, odwiedzić Pocysterskie Opactwo i zadumać się w towarzystwie samego Walentego, świętego który miał urodzić się w mieście Terni w okolicach Rzymu około 175 roku. Miał wbrew zakazowi cesarza udzielać ślubów młodym legionistom. Legenda mówi, że wtrącony do więzienia zakochał się w niewidomej córce strażnika, która pod wpływem miłości odzyskała wzrok. Cesarz kazał stracić Walentego, a ten na dzień przed egzekucją napisał list do ukochanej, podpisany „Od Twojego Walentego”.

– Relikwią świętego jest prawdopodobnie palec. Tak twierdzili świadkowie, którzy jakiś czas temu byli obecni przy otwieraniu relikwiarza - mówi Jacek Trybuła, rzecznik opactwa.

Dodaje, że osoby, którym nie uda się przyjechać do Krzeszowa w najbliższy weekend, Walentego mogą odwiedzić każdego innego dnia. Na co dzień jego relikwie znajdują się w Mauzoleum Piastów Śląskich, w jednej z największych tego typu nekropolii w Europie. Wewnątrz w otoczeniu kolorowych stiuków spoczywają m.in. Bolko I Surowy, czy Bolko II Mały.

Mauzoleum jest jednym ze wspaniałych zabytkowych obiektów opactwa. Jest to bowiem cały monumentalny kompleks zabytków najwyższej światowej klasy. – Został wpisany na prestiżową listę Pomników Historii. Corocznie odwiedzany jest przez blisko 120 tysięcy turystów i pielgrzymów, zachwycając pięknem i emanując natchnieniem. To Duchowa Stolica Dolnego Śląska, Europejska Perła Baroku, to miejsce o wielkiej wartości duchowej, turystycznej i kulturalnej. Wokół kompleksu rozpościera się Wielka Kalwaria Krzeszowska, druga co do wielkości na Śląsku. Całość w otoczeniu wspaniałej przyrody zachęca do długich spacerów, zwłaszcza w Walentynki - tłumaczy Jacek Trybuła.