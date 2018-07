Trwa rekrutacja na studia na Politechnice Wrocławskiej. Absolwenci szkół średnich na składanie formularzy mają ostatnie trzy dni. Na szesnastu wydziałach we Wrocławiu, Wałbrzychu, Jeleniej Górze i Legnicy wybierać można spośród 61 różnorodnych kierunków.

W tym roku dla kandydatów na studia stacjonarne I stopnia przygotowano ponad 6,3 tys. miejsc, a na studia stacjonarne II stopnia 345 miejsc. Z kolei na osoby zainteresowane studiami niestacjonarnymi czeka blisko 950 miejsc (w tym ponad 600 na studia I stopnia).Na zapisanie się kandydaci mają czas do czwartku, 5 lipca, do godz. 15.00. Wyniki zostaną ogłoszone 9 lipca. Drugi nabór rozpocznie się 14 lipca.Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszą się Architektura, Informatyka na Wydziale Informatyki i Zarządzania, Budownictwo oraz Informatyka na Wydziale Elektroniki.- – Ciekawym wyborem może być także Mechatronika na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki. Są to studia interdyscyplinarne, których program obejmuje wiedzę m.in. z zakresu mechaniki, elektroniki i informatyki. Studenci będą mieli okazję zapoznać się nie tylko z dynamicznie rozwijającymi się dziedzinami nauki i techniki, lecz także otrzymać wszechstronną wiedzę podstawową - mówi Anetta Stypułkowska, szefowa działu rekrutacji PWr.tudiami, które w znacznym stopniu zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy , są także te, na których zajęcia prowadzone są w języku angielskim. A jakie kierunki co roku cieszą się popularnością? Choćby mechanika i budowa maszyn - coś dla miłośników motoryzacji.– Kierunek ten przygotowuje absolwentów do pracy inżynierskiej w zakresie projektowania i konstruowania oraz eksploatacji maszyn. Daje on solidne podstawy do podjęcia pracy w każdym sektorze przemysłu i usług, dlatego absolwentów można spotkać m.in. w zakładach przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego, urządzeń gospodarstwa domowego, przetwórstwa tworzyw sztucznych, w bazach transportowych i w przemyśle hutniczym i stoczniowym – dodaje Anetta Stypułkowska.Obecnie na Politechnice Wrocławskiej studiuje ok. 28 tys. studentów. W ubiegłym roku najpopularniejszym kierunkiem okazała się Informatyka w języku angielskim na Wydziale Informatyki i Zarządzenia. O jedno miejsce walczyło tam ponad dziesięciu chętnych.