Uczelnie wyższe i oferty studiów na rok 2018/2019. Jakie są nowości? jaki kierunek warto wybrać. Czy ten, który jest modny? Sprawdziliśmy dla Was.

Rekrutacja na największym wrocławskim uniwersytecie ruszyła 3 kwietnia . Na studia stacjonarne I stopnia rejestracja w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów na stronie www.irka.uni.wroc.pl potrwa do 8 lipca, a na studia stacjonarne II stopnia – do 16 września. Na studia niestacjonarne I i II stopnia można zapisywać się do września, a na niektórych wydziałach – do października.W tym czasie Uniwersytet będzie prowadził rekrutację na ponad 70 różnych kierunków, w tym na ponad 60 kierunków studiów I stopnia licencjackich, 3 kierunki studiów I stopnia inżynierskich, 2 kierunki studiów jednolitych magisterskich i ponad 50 kierunków studiów II stopnia magisterskich.Wśród nowych kierunków znalazły się: chemia i toksykologia sądowa (II stopnia stacjonarne), chemia medyczna (II stopnia stacjonarne), inżynieria geologiczna (II stopnia stacjonarne), zarządzanie projektami społecznymi (II stopnia stacjonarne i zaoczne) oraz filologia ukraińska z językiem angielskim (I i II stopnia stacjonarne).– O przyjęciu na studia nie decyduje kolejność zapisów, ale lepiej zrobić to wcześniej – mówi Agata Sałamaj z biura ds. promocji Uniwersytetu Wrocławskiego. W postępowaniu rekrutacyjnym na stacjonarne studia I stopnia oraz jednolite magisterskie, w przypadku kandydatów z tzw. nową maturą (zdawaną w latach 2002, 2005–2018), brane są pod uwagę wyniki egzaminów maturalnych z określonych przedmiotów.