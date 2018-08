Wróciły upały. Jest gorąco, a będzie jeszcze goręcej. Wtorek - 7 sierpnia był kolejnym najcieplejszym dniem w tym miesiącu. Termometry Zakładu Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego pokazały we wtorek o godz. 15 aż 33,5 stopnia w cieniu. Taką samą temperaturę (również o godz. 15) odnotowano tam także w ostatni piątek - 3 sierpnia. To były dotychczas najcieplejsze dni tego lata we Wrocławiu. Ale wszystko wskazuje na to, że słońce nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa...

Według prognoz jutro ma być we Wrocławiu jeszcze cieplej niż we wtorek. Środa 8 sierpnia może przynieść nam 34 kreski w cieniu, a być może jeszcze więcej. Oczywiście pamiętajmy o tym, że profesjonalny pomiar temperatury odbywa się właśnie w cieniu, bo w słońcu termometry mogą pokazywać we Wrocławiu grubo ponad 40 stopni.Czy jesteśmy blisko rekordu ciepła we Wrocławiu? Niekoniecznie. Dokładnie trzy lata temu - 8 sierpnia 2015 roku termometry meteorologów z Uniwersytetu Wrocławskiego pokazały aż 38,9 stopnia. Była wówczas godzina 15:47. Pobito wcześniejszy rekord zanotowany w 1994 roku - wynosił 37,9 stopnia. A zatem nawet jeśli w środę 8 sierpnia 2018 roku przekroczymy 34 stopnie Celsjusza, do rekordu wciąż będzie daleko.REKORD TEMPERATURY WE WROCŁAWIU - ZOBACZ PONIŻEJOto pełna treść ostrzeżenia meteorologicznego wydanego przez IMGW dla Wrocławia i okolic:Środa w całym kraju będzie słoneczna. Temperatura maksymalna wyniesie od 29 st. C na Suwalszczyźnie do 36 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Powieje słaby i umiarkowany wiatr, południowo-wschodni.Czwartek może być najcieplejszym dniem w tym roku. Termometry pokażą od 30 st. C na Suwalszczyźnie do 37 st. C na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Na zachodzie mogą pojawić się przelotne opady deszczu i burze.