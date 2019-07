Rejsy po Odrze i Oławie – życie Wrocławian skoncentrowane wokół rzek

Od wielu lat zauważalny jest trend, który z każdym sezonem rośnie na popularności. Wrocławianie w sezonie letnim tłumnie przybywają nad Odrę i okoliczne rzeki. Jest to miejsce do organizacji spotkań z przyjaciółmi i forma weekendowej rekreacji. W ramach takiego nadrzecznego odpoczynku mieszkańcy spacerują wzdłuż brzegów, jeżdżą na rowerach i hulajnogach, a także spędzają czas z rodziną i przyjaciółmi. Każdego roku w pobliżu nabrzeży Odry powstają kolejne klimatyczne lokale gastronomiczne. Takie miejsca odwiedzane są przez wrocławian często i chętnie.

Choć wydawać by się mogło, że jest to stosunkowo nowy miejski styl życia, takie zachowania dało się już zaobserwować w dawnych latach.

- Wbrew powszechnym opiniom to nie Rynek był miejscem, gdzie mieszkańcy spędzali swój wolny czas, a Rakowiec. Ta dawna wieś, położona tuż za miedzą, a właściwie za Odrą i Oławą była jednym z najchętniej odwiedzanych miejsc wrocławskiej rozrywki. To na jej terenie rozlokowano liczne siedziby towarzystw propagujących ruch na świeżym powietrzu, w tym z racji położenia sporty wodne. Tory kolarski i wioślarski to nie jedyne ciekawe atrakcje. To tu znajdowało się najwięcej restauracji oferujących możliwość spędzenia czasu w gronie rodziny i znajomych. Znajdujące się na jej terenie kąpieliska oraz lunapark przyciągały rzesze spragnionych rozrywki i wypoczynku. To także ciekawe miejsca i obiekty z XIX wieku związane z pozyskiwaniem wody. - opowiada Michał Karczmarek, znany wrocławski historyk i przewodnik.

Jeśli jesteście zainteresowani tą tematyką, to już wkrótce będzie świetna okazja, aby poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie podczas kolejne edycji River Day. Będą to rejsy, które w sobotę 20 lipca wystartują z Przedmieścia Oławskiego. Jest to miejsce o bardzo ciekawej historii, zwłaszcza w kontekście rzek.

- Nazwa osiedla pochodzi od przepływającej przez jego teren rzeki Oławy. A tak niewiele brakowało by w drugiej połowie XIX w. Oława zniknęłaby z mapy miasta. Jednak znaczenie jakie miała dla Śląskiej metropolii przeważyło, że tylko nieznacznie ją skorygowano. Poznanie historii tej rzeki oraz terenów położonych w jej bezpośredniej bliskości jak i tych dalszych będzie tematem rejsów, na które serdecznie zapraszam. - przekonuje Michał Karczmarek.

Rejsy wyruszą z mariny przy ul. Walońskiej obok apartamentowca Angel River. Przewidziana trasa obejmuje m.in. wybrzeże Juliusza Słowackiego, most Grunwaldzki, bulwar Dunikowskiego, wybrzeże Stanisława Wyspiańskiego. Bezpłatne rejsy z przewodnikiem rozpoczną się o 11.00 i potrwają do 16.00. Obowiązują zapisy przez portal Evenea: https://evenea.pl/event/riverday/. Ilość miejsc jest ograniczona.

- To już kolejny raz, kiedy mamy przyjemność organizować rejsy po Odrze i Oławie. Do tej pory w tym cyklicznym wydarzeniu, które w sezonie letnim towarzyszą dniom otwartym naszych inwestycji mieszkaniowych przy ul. Walońskiej, wzięło udział już prawie 500 osób - mówi Natalia Sawicka, dyrektor sprzedaży i marketingu inwestycji Angel City - Cieszymy się, że jesteśmy częścią wrocławskiej społeczności, z którą w tak miły sposób możemy spędzić czas w miejscu, które wspólnie tworzymy. Nabrzeża Oławy to piękna przestrzeń do życia i rekreacji. – dodaje Natalia Sawicka.

River Day organizowany jest w ramach Dnia Otwartego, który odbędzie się w biurze sprzedaży Angel City przy ul. Walońskiej 11/4u, w godz. 10.00 – 15.00. W ramach dnia otwartego obok rejsów statkiem, będzie można skorzystać ze specjalnej, wakacyjnej oferty na zakup mieszkań w najnowszej inwestycji przy ul. Walońskiej tj. Angel City a także zobaczyć Wrocław z perspektywy najwyższego budynku na Przedmieściu Oławskim.

