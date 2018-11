Regionalny Puchar Polski. Rodzinnie i międzynarodowo w wojewódzkich rozgrywkach | Flesz Sportowy24

Krzysztof Ulatowski: Talent do futbolu moja rodzina ma w genach

Marta Wrońska

Krzysztof Ulatowski to kawał historii Śląska Wrocław. Piłkarz występował w zespole WKS-u dziewięć lat, awansował wraz z drużyną z III ligi do ekstraklasy. - Talent do piłki można odziedziczyć w genach. Mój tato gra w piłkę, ja gram i mój syn też, więc pewnie coś w tym jest - mówi...