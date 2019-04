Regionalny Puchar Polski: Piast Żmigród - Sokół Wielka Lipa, czyli finał okręgu wrocławskiego

Na papierze zdecydowanie lepiej wygląda Piast, który obecnie plasuje się na bezpiecznym, 11. miejscu w tabeli III ligi (grupa trzecia). Drużyna ze Żmigrodu ma co prawda aż 23 punkty straty do prowadzącego Górnika Polkowice, ale też dwunastopunktową przewagę nad strefą spadkową, dlatego śmiało może skoncentrować się na rozgrywkach pucharowych.

- Mamy ambicję, by w tym roku w końcu zaistnieć w pucharze, bo do tej pory Piast Żmigród tylko raz sięgnął po puchar okręgu wrocławskiego, lecz później, w wojewódzkim półfinale, odpadliśmy i nie graliśmy w dolnośląskim finale. W tym sezonie chcielibyśmy nie tylko do tego finału się zakwalifikować, ale też go wygrać i uzyskać przepustkę do gry w I rundzie Pucharu Polski na szczeblu centralnym w sezonie 2019/2020 - powiedział nam prezes Piasta Rafał Zagórski.

Najpierw trzeba jednak wygrać puchar okręgu wrocławskiego z Sokołem Wielka Lipa i to na jego terenie. Drużyna z Wielkiej Lipy na pewno nie gra tak, jak wskazywałaby na to nazwa miejscowości walecznego czwartoligowca. Co prawda zarówno Piast jak i Sokół przegrały swoje ostatnie ligowe potyczki, ale jak zaznacza prezes Zagórski - w pucharach nie będzie to miało znaczenia, bo te rozgrywki rządzą się swoimi prawami.

To jakże wyświechtane powiedzenie wciąż bardzo często znajduje odzwierciedlenie w rzeczywistości, na co liczą piłkarze i kibice w Wielkiej Lipie. Tamtejszy Sokół postara się sprawić niespodziankę i wyeliminować drużynę prowadzoną przez znanego z ekstraklasowych boisk Brazylijczyka Ediego Andradinę.

Pierwszy gwizdek o godz. 17.30. Wstęp wolny.

[sndh]

Okręgowe finały Regionalnego Pucharu Polski na Dolnym Śląsku

Okręg jeleniogórski: Lotnik Jeżów Sudecki - Włókniarz Leśna (Jelenia Góra, godz. 19)

Okręg legnicki: Orla Wąsosz - Zagłębie II Lubin (godz. 17)

Okręg wałbrzyski: Górnik Wałbrzych - Lechia Dzierżoniów (godz. 17)

Okręg wrocławski: Sokół Wielka Lipa - Piast Żmigród (godz. 17.30)