Regionalny Puchar Polski. Coraz bliżej rozstrzygnięć w poszczególnych okręgach

Na Kujawach czekamy na rozegranie 1/4 finału. W marcu rozegrane zostały mecze 1/8 finału, w których doszło do kilku niespodzianek. Najwięcej kontrowersji dotoczyło spotkania Sportisu Łochowo z Pogonią Mogilno. Na boisku gospodarze wygrali 5:1, a cztery bramki zdobył Marcin Krzywicki. Jak się później okazało "Krzywy" nie mógł wystąpić w tym spotkaniu, które zostało zweryfikowane jako walkower dla Pogoni.

"Krzywy" upomniany został żółtymi kartkami w meczu I rundy z Burzą Tribo Nowa Wieś Wielka i III rundy z Unią Janikowo. Tym samym w następnym meczu, czyli 1/8 finału PP, powinien pauzować. W pucharze kara meczu jest już po drugiej i czwartej kartce.

O końcowym triumfie marzy Mieszko Gniezno, które również walczy na III-ligowym froncie i jest na dobrej drodze do walki o awans do II ligi. Bohaterem został Mateusz Molewski, który futbol ma w genach, bo jego ojciec Rafał Molewski przez wiele lat był filarem Olimpii Poznań i w ekstraklasie ma rozegranych grubo ponad sto meczów. – To właśnie on zaraził mnie miłością do piłki. Wprawdzie nie gram na tak wysokim poziomie co on, ale uprawianie tego sportu sprawia mi ogromną przyjemność – zapewnił nowy nabytek III-ligowego Mieszka, który w Swarzędzu wygrał 3:1 i w pełni wywiązał się z roli faworyta. – Było widać, że gnieźnianie grają ligę wyżej – ocenił trener Unii, Patryk Kniat.

- Nie oszukujmy się, Mieszko ma lepszych piłkarzy od nas i przez większość spotkania był zespołem lepszym, bardziej dojrzałym – dodał szkoleniowiec, który większość spotkania musiał oglądać z trybun. – Zostałem na nie wyrzucony po tym, jak arbiter podyktował rzut karny przeciwko nam, a ja powiedziałem, „brawo sędzia”. Czy to jest wystarczający powód, aby otrzymać taką karę? Chyba nie. Tym bardziej, że tego karnego nie było – mówił szkoleniowiec ze Swarzędza. Dla niego to już był drugi mecz z rzędu spędzony poza trenerską ławką.

Coraz bliżej jesteśmy rozstrzygnięć w poszczególnych okręgach w województwie śląskim. W okręgu zabrzańskim o końcowy triumf powalczy Gwarek Ornontowice z drugą drużyną Górnika Zabrze. W okręgu tyskim Polonia Łaziska Górne zmierzy się z Pniówkiem Pawłowice Śląskie. W okręgu raciborskim Unia Turza Śląska podejmie Dąb Gaszowice.

REGIONALNY PUCHAR POLSKI w SPORTOWY24.PL

**Wszystko o

**