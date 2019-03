Recenzja. „Kichot” – najnowsza premiera we Wrocławskim Teatrze Lalek. Baśniowa opowieść dla starszych widzów

Pierwsze brawa, już na wstępie, należą się aktorom, którzy królowali na scenie Wrocławskiego Teatru Lalek. Świetnie animowali drewniane lalki (przecudnej urody, a było tych lalek ponad 40). Tomasz Maśląkowski – dwoił się i troił – jako Kichot (wielka praca włożona w spektakl, dzięki niemu Kichot grał pierwsze skrzypce w spektaklu). Konrad Kujawski jako wierny sługa obłędnego rycerza – Sancho, też był niesamowity. Panowie stworzyli świetny duet.

Każda z postaci, która pojawiała się na scenie (scenach), to była prawdziwa perełka. Brawa dla Sławomira Przepiórki (Pleban,Karczmarz, Klacze), Kamili Chruściel (Dulcynea, Gospodyni) i Marty Kwiek (Siostrzenica). To wielka sztuka tak tchnąć życie w lalki, żeby zachwyciły. A mnie powaliły na kolana.

Właśnie – lalki. Bardzo klasyczne, ciężkawe, z wyglądu wręcz toporne, a ujmowały lekkością, gdy trafiały w ręce aktorów. Drugie brawa są więc dla ich twórców: Jaroslav Dolezal, Maciej Luściński,Marek Sterbak i Slavek Zubkov. Znakomita robota.

W dalszej kolejności muszę wyrazić swój zachwyt scenografią spektaklu. Robi wrażenie już po wejściu na teatralną salę, a w trakcie trwania sztuki zaskakuje, czaruje. Scenografia ruchoma, rozsuwana – świetnie dostosowana do rozgrywającej się akcji, kolejnych scen. Brawa za pomysł i wykonanie (Jan Polivka). Widać w jego scenografii inspirację symbolicznym teatrem średniowiecznym – pełnym symboliki, ascetyzmu. Bardzo prostym, a pięknym.

Tym, którzy mają wrażliwe uszy i duszę, która chłonie każdy dźwięk, spodoba się muzyka „Kichota” – odwołująca się do czasów, w których rozgrywa się akcja powieści Miguela Cervantesa – dawna muzyka hiszpańska (brzmienia lutni i violi gamba), słychać dźwięki gitary flamenco, altówki i wiolonczeli barokowej. No i tradycyjne śpiewy, nawiązujące do świeckiej i religijnej muzyki renesansu (choć muszę się przyznać, że słyszałem, a może mi się zdawało, fragmenty słynnego przeboju Julio Iglesiasa – „Amor”).

„Kichot” w adaptacji i reżyserii Joanny Gerigk to przedstawienie raczej dla widzów ciut starszych (starsze dzieci, młodsi dorośli). Piękna opowieść o potędze literatury, poszukiwaniu sensu życia, poświęceniu, odwadze (też o szaleństwie), poszukiwaniu jakiejś zmiany w życiu, żeby nie popaść w rutynę i nudę. Brawa więc na sam koniec dla reżyserki – za to, że wzięła „Kichota” na warsztat i dała nam go w takiej postaci, w jakiej ujrzałem go na premierze.

Polecam szczerze. Idźcie Państwo do wrocławskich „Lalek”, kupcie bilety, rozsiądźcie się wygodnie na widowni. I oglądajcie. Warto!