Spółka Coal Holding otrzymała potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie złóż węgla kamiennego w rejonie Nowa Ruda. To efekt 7 lat ciężkiej pracy i kilkadziesiąt milionów złotych już zainwestowanych w to przedsięwzięcie.

We wtorek (10 lipca) Coal Holding sp. z o.o. wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Balamara otrzymała z Ministerstwa Środowiska potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie koncesji na wydobywanie złóż węgla kamiennego w rejonie Nowa Ruda. Tym samym trwające ponad 7 lat działania związane z reaktywacją górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku zmierzają do finału. Mocno ściskają kciuki za ich powodzenie, nie tylko przedstawiciele inwestora. Również samorządowcy z regionów: noworudzkiego i kłodzkiego, a także lokalna społeczność. Projekt budowy nowej kopalni węgla kamiennego ma bowiem wielkie poparcie mieszkańców tej części Dolnego Śląska.Dolnośląskie kopalnie węgla kamiennego zostały postawione w stan likwidacji w 1990 r. Uznano je bowiem za nierentowne (wydobywano z nich najlepszy jakościowo na świecie węgiel antracytowy oraz węgle koksujące). Podejmując decyzję o likwidacji miejscowych kopalń podkreślano panujące w nich trudne warunki geologiczne oraz zagrożenia gazowe związane z wyrzutami metanu i dwutlenku węgla. Ostatnia kopalnia w Wałbrzychu zaprzestała wydobycia w czerwcu 1998 r. Fotogaleria z tego wydarzenia oraz film do obejrzenia w tym miejscu. Natomiast na początku 2000 r. zakończono wydobycie w ostatniej kopalni w Nowej Rudzie.Wydawało się, że to już koniec ponad 500-letniej historii górnictwa węglowego na Dolnym Śląsku. Znalazła się jednak grupa osób, która udowodniła, że niemożliwe nie istnieje i podjęła starania związane z reaktywacją górnictwa węglowego w rejonie Nowej Rudy. W gronie tym należy wymienić: Dereka Lenartowicz, prezes Coal Holding - Australijczyka polskiego pochodzenia, działającego w branży górniczej, Andrzeja Zibrowa, dyrektora Coal Holding - wałbrzyszanina, który był związany zawodowo z miejscowym górnictwem oraz samorządowców z Nowej Rudy i powiatu kłodzkiego.1. W marcu 2013 r. opracowano Projekt Robót Geologicznych na rozpoznanie złoża węgla kamiennego „Wacław-Lech” w Nowej Rudzie Dolnośląskie Zagłębie Węglowe.2. 18 lipca 2013 r. decyzją Ministra Środowiska uzyskano Koncesję Nr 8/2013/p na rozpoznanie złoża węgla kamiennego w obszarze „Wacław-Lech” na terenie miejscowości Drzazgi, Jugów, Grzymków, Ludwikowice Kłodzkie, Miłków, Nowa Ruda, Sowina oraz gmin Nowa Ruda, miasto Nowa Ruda w powiecie kłodzkim, w województwie dolnośląskim.3. 18 lipca 2013 r podpisano umowę ze Skarbem Państwa - Ministrem Środowiska o ustanowieniu użytkowania górniczego w celu rozpoznania złoża węgla kamiennego w obszarze „Wacław-Lech”. Powierzchnia obszaru koncesyjnego wynosi 20,289 km/24. 22 października 2013 r. Okręgowy Urząd Górniczy we Wrocławiu zatwierdził Plan Ruchu na wykonanie otworów wiertniczych w ramach planowanych prac rozpoznawczych złoża węgla kamiennego „Nowa Ruda Pole Piast Rejon Wacław-Lech”.5. 25 października 2013 r pisemnie zgłoszono do Ministerstwa Środowiska rozpoczęcie robót geologiczno-wiertniczych.6. 19 listopada 2013 r. uruchomiono w terenie bezpośrednie prace geologiczno – wiertnicze. Tutaj fotogaleria zdjęć z tego wydarzenia. 7. 18 kwietnia 2014 r. podpisano z Ministrem Środowiska umowę o korzystanie za wynagrodzeniem z informacji geologicznej dotyczącej złoża węgla kamiennego Nowa Ruda Pole Piast Rejon Wacław-Lech.8. W czerwcu 2014 r. opracowano nowy Projekt Robót Geologicznych na rozpoznanie złoża węgla kamiennego „Wacław-Lech” w Nowej Rudzie poszerzający zakres robót geologiczno-wiertniczych w ramach posiadanej koncesji Nr 8/2013/p.9. Decyzją Ministra Środowiska z dnia 25 września 2014 r. uzyskano postanowienie zmieniające koncesję Nr 8/2013/p poszerzając zakres prac geologiczno-wiertniczych.10. 10 października 2014 r. decyzją Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu zatwierdzono dodatek nr 1 do Planu Ruchu Wierceń na wykonanie dodatkowych otworów.11. 17 grudnia 2014 r. decyzją Ministra Środowiska zatwierdzono dokumentację geologiczną złoża węgla kamiennego „Nowa Ruda Pole Piast Rejon Wacław-Lech” zlokalizowanego na terenie miasta Nowa Ruda i gminy Nowa Ruda w powiecie kłodzkim w województwie dolnośląskim.12. 30 lipca 2015 r. Projekt Zagospodarowania Złoża węgla kamiennego „Nowa Ruda Pole Piast Rejon Wacław-Lech” uzyskał pozytywną opinię Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu.13. W 2017 r. zakończono program wierceń wykonując łącznie 8 otworów do kilometra każdy.14. Wykonano bilans zasobów złoża w standardach JORC.15. Wykonano wstępne studium wykonalności PFS.16. W czerwcu 2017 r. poszczególne rady jednomyślnie uchwaliły Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w mieście i gminie wiejskiej Nowa Ruda, uchwalono również jednomyślnie zmianę Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego, związanych z uruchomieniem eksploatacji złoża węgla kamiennego w ramach realizacji Projektu Nowa Ruda Węgiel Koksujący. W trakcie procesów urbanistycznych strony nie wniosły żadnych uwag, a wszystkie opinie instytucji zewnętrznych były pozytywne. (wojewoda dolnośląski opublikował MPZP w dzienniku urzędowym).17. Główny Instytut Górnictwa na zlecenie inwestora opracował w pełnym zakresie Raport Oddziaływania na Środowisko i 1 sierpnia 2017 r. złożono wniosek do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska we Wrocławiu z prośbą o wydanie decyzji środowiskowej.18. 22 maja 2018 r. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska we Wrocławiu wydała decyzję, ustalając środowiskowe uwarunkowania na realizację projektu KWK Nowa Ruda Węgiel Koksujący. Decyzja stała się prawomocna i ostateczna w dniu 20 czerwca 2018 r.19. W lipcu 2018 r. inwestor złożył wniosek w Ministerstwie Środowiska o wydanie koncesji na wydobycie.Wielkość złoża węgla w rejonie Nowa Ruda jest szacowana na około 107 mln ton. Inwestor podkreśla, że w rzeczywistości antracytu jest tam więcej. Na razie pod uwagę brana jest eksploatacja węgla z 18 pokładów o miąższości od 0,6 do 2 m. Prezes Coal Holding wyjaśnia również, że kopalnia mimo występujących na tym terenie zagrożeń wyrzutami dwutlenku węgla, będzie bezpieczna. Ma się do tego przyczynić zastosowanie najlepszych obecnie na świecie systemów bezpieczeństwa, związanych z odgazowywaniem złoża. Więcej informacji na temat inwestycji znajdziecie tutaj.