Ratownik medyczny i pielęgniarka - oni też będą mogli wypisywać zwolnienia lekarskie

Już 931 asystentów medycznych w całym kraju może wystawić zwolnienie lekarskie w imieniu lekarza. To znacznie odciąży medyków, którzy zamiast biurokracji będą mogli poświęcić czas swoim pacjentom.

Kim są asystenci medyczni, którzy będą mogli wystawiać zwolnienia chorobowe? To pracownicy wykonujący zawód medyczny, czyli pielęgniarki, ratownicy medyczni i sekretarki medyczne.

Oczywiście, nie wystarczy być pielęgniarką, by móc odsyłać pacjentów na chorobowe. Każdy z tych asystentów medycznych musi zostać wpisany przez lekarza do Rejestru Usług Medycznych. Zostanie on zweryfikowany przez pracowników Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli weryfikację przejdzie pomyślnie - lekarz prowadzący będzie miał pomocnika przy wypisywaniu dokumentów.

- Chodzi przede wszystkim o sprawdzenie, czy osoba upoważniona ma utworzone w ZUS indywidualne konto na portalu Platforma Usług Elektronicznych - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis, regionalny rzecznik prasowy ZUS na Dolnym Śląsku. - Bez elektronicznego konta w ZUS wystawienie e-zwolnienia jest niemożliwe.

Do tej pory 931 takich asystentów zweryfikowano i nadano im uprawnienia. Będą obowiązywać przez kolejnych 12 miesięcy.

- Takie upoważnienie lekarz może wystawić na rok, po upływie 12 miesięcy będzie musiał wystawić kolejne. Lekarz może też w każdej chwili wycofać upoważnienie - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Oczywiście, nawet jeśli dana osoba trafi do systemu i otrzyma uprawnienia do wystawiania zwolnień lekarskich, to nie ona będzie decydowała, czy takowe im się należy. To nadal pozostanie w gestii lekarza.

- Nadal to wyłącznie lekarz będzie decydował o zwolnieniu i jego szczegółach. Natomiast upoważniony przez niego asystent medyczny tylko wprowadzi dane zaświadczenia do systemu elektronicznego i samodzielnie je podpisze - wyjaśnia Iwona Kowalska-Matis.

Warto pamiętać, że zwolnienia lekarskie od 1 grudnia bieżącego roku będą wystawiane jedynie w formie elektronicznej, kończąc epokę wypisywania druczków. To już i tak duże usprawnienie pracy nie tylko dla przychodni, ale też dla samych pacjentów.

- Pamiętam, jak dwa albo trzy lata temu dopadła mnie grypa. Taka prawdziwa. Ledwo doszłam do przychodni, a jak dostałam zwolnienie, czułam się tak fatalnie, że nie byłam w stanie go dowieźć do zakładu pracy - wspomina Iwona Kowalik z Lubina. - Teraz, kiedy pracodawca otrzyma zwolnienie w formie elektronicznej, już nie muszę się tym przejmować. I dobrze.

Jeśli zaś chodzi o zwolnienia chorych uczniów, którzy nie ukończyli 18 roku życia - te nadal będą wypisywane przez ich rodziców.