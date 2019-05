Raport z wypożyczeń piłkarzy WKS Śląsk Wrocław - PODSUMOWANIE [ROZMOWY, STATYSTYKI, PROGNOZY]

Półfinał Speedway of Nations: Polacy bez Macieja Janowskiego

[Półfinał Speedway of Nations w Landshut TRANSMISJA NA ŻYWO 4.05.2019 STREAM ONLINE LIVE, Gdzie oglądać Speedway of Nations w TV i w internecie?] W sobotę o godz. 19 polscy żużlowcy od półfinału w niemieckim Landshut rozpoczną zmagania w tegorocznej edycji Speedway of Nations. Bi...