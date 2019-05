Raport. Kuchnia jak u mamy? A może jak u taty? Zobacz, kto gotuje w polskich domach...

Kto planuje, kto gotuje

Ankietowani odpowiadali na pytania dotyczące zarówno zwyczajów panujących w gospodarstwach domowych, które założyli, ale też o te, które pamiętają z domów rodzinnych. Celem badania było sprawdzenie, czy nadal to kobiety częściej niż mężczyźni realizują obowiązki domowe.

Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że to panie zazwyczaj gotują obiad, przygotowują małe posiłki, planują co należy zakupić i robią codzienne zakupy. To, co istotne, to zauważalny trend włączania się mężczyzn w wykonywanie obowiązków domowych związanych właśnie z gotowaniem i robieniem zakupów.

W domach rodzinnych badanych zaledwie co czwarty mężczyzna gotował ciepłe posiłki, a w obecnych gospodarstwach już 35% ankietowanych deklaruje, że się tym zajmuje. Podobny wzrost widzimy przy przygotowywaniu małych posiłków – z 25% do 34%. Nieco mniejszy, ale wciąż zauważalny wzrost, widzimy w przypadku robienia małych codziennych zakupów i planowania zakupów (odpowiednio z 29% do 36% oraz z 26% do 32%).

Obszarem, w którym w ogóle nie zmienił się udział mężczyzn i jest na stałym poziomie w obu badanych pokoleniach, jest robienie dużych zakupów – angażuje się w to 35% panów zarówno w przypadku domu rodzinnego, jak i teraz.

W przypadku kobiet dochodzi do spadku ich udziału w wykonywaniu wszystkich badanych czynności domowych: gotowania ciepłych posiłków (z 64% w poprzednim pokoleniu do 46% obecnie), planowania zakupów (z 63% do 50%), przygotowywania małych posiłków (z 62% do 43%), robienia małych codziennych zakupów (z 58% do 46%) i robienia dużych zakupów raz na tydzień lub dwa (z 55% do 50%).