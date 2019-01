Rajtuzy dla kawalera? Zaskakujące znaczenia słów

Język potrafi płatać figle. Podwójne znaczenia słów, trudne do rozwinięcia skróty czy zapożyczenia, które dopiero wchodzą do ogólnego obiegu. Język to materia, która ciągle się zmienia. Jedne słowa odchodzą w niepamięć jako określenia dawne, inne szybko wchodzą do słownika. Zmieniają się także znaczenia słów. Trudno uwierzyć, że jeszcze kilkadziesiąt lat temu znaczenia niektórych słów były tak różne. W rajtuzach chodzili panowie jeżdżący konno, dzieci obawiały się latawców, a słowo "kobieta" było największą obrazą w stosunku do płci pięknej. Sprawdź czy wiesz co oznaczały popularne hasła.