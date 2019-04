Rajd Świdnicki KRAUSE ze strefą kibica ŠKODA Polska Motorsport!

Apetyt na sukces w kolejnym sezonie

Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk stali się w zeszłym sezonie ulubieńcami kibiców. Nic dziwnego, skoro debiut ŠKODA Polska Motorsport w Rajdowych Samochodowych Mistrzostwach Polski zakończył się wicemistrzostwem kraju, mistrzostwem w klasie 2 i zajęciem pierwszego miejsca w Klasyfikacji Zespołów Producenckich. Celem na nadchodzący sezon jest więc przynajmniej powtórzenie ubiegłorocznych wyników. Aby to osiągnąć, oprócz doskonałej jazdy, nieocenione będzie wsparcie kibiców. Dlatego ŠKODA Polska Motorsport umożliwi im wspólne dopingowanie zespołu już w trakcie inauguracyjnych zawodów.

Będzie strefa kibica!

Kibice zgromadzeni na trasie Rajdu Świdnickiego KRAUSE będą mogli odwiedzić strefę kibica ŠKODA Polska Motorsport. Wśród gości znajdzie się między innymi utytułowany kolarz Bartosz Huzarski. Wyniki Rajdu będą dostępne na specjalnym dużym ekranie, a na terenie wydarzenia czekać będzie moc atrakcji skierowanych do miłośników czterech kółek.

Liczne atrakcje dla fanów czterech kółek

Jedną z ciekawych atrakcji w strefie będzie symulator 9D. To doskonały sposób, by choć przez chwilę poczuć się jak profesjonalny kierowca rajdowy rywalizujący na trasie. Na specjalnym torze odbędzie się także wyścig zdalnie sterowanych samochodów. Quizy, testy pilota rajdowego i refleksomierz to kolejne okazje na dobrą zabawę podczas wydarzenia, a na zwycięzców poszczególnych konkursów czekać będą ciekawe nagrody.

Młodsi i nieco starsi uczestnicy wydarzenia spróbują swoich sił w kultowym Kapsel Race. Dzieci wspólnie wykonają kolorowy Moto Mural przedstawiający auto rajdowe Škody. Dla wszystkich uczestników czekać będzie słodki poczęstunek i doskonała kawa.

Strefa kibica, która będzie dostępna dla uczestników w sobotę (27.04) od 12:00 do 21:00 to doskonała okazja, by poznać rajdowy świat jeszcze lepiej. Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się pod adresem https://www.skoda-motorsport.pl/. Do zobaczenia!