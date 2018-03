15 lutego 2018 roku nakładem wydawnictwa HarperCollins ukazała się powieść „Raj nie istnieje” świetnego Michaela Robothama. Kolejny, znakomity thriller docenianego na całym świecie autora, który przeniesie nas w świat zawiłej i niebezpiecznej intrygi.

O KSIĄŻCE:



Dwie wyraziste bohaterki, które mają wiele do ukrycia, mistrzowski styl i zawrotne tempo akcji.

Z połączenia tych składników powstała książka, od której trudno się oderwać, chociaż czasami trzeba zamknąć oczy ze strachu.

Stephen King, „People”



Nazywa się Agatha. Ani brzydka, ani ładna. Układa towary na sklepowych półkach. Dręczy ją bolesna przeszłość i obsesyjne pragnienie dziecka, miłości i rodziny. Ukradkiem obserwuje Meghan, kobietę, która ma wszystko, o czym ona może tylko marzyć. Powoli zdobywa jej zaufanie, z perfidią realizuje plan, który nabiera coraz wyraźniejszych kształtów. Uparcie dąży do celu

i jest zdolna do najgorszego, bo dawno przestała odróżniać dobro od zła.



Dwie kobiety, jedna przeciwieństwem drugiej. Obsesja, intryga i determinacja, z którą jedna

z nich realizuje swój plan. Nic nie jest takie, jak się wydaje, a jedyna rzecz, która łączy bohaterki z dwóch zgoła różnych światów, to mroczne sekrety przeszłości. Powieść zaskakuje i przeraża.

Sam autor nazywa ją swoim „najambitniejszym przedsięwzięciem twórczym”.



KRYTYCY NA ŚWIECIE O KSIĄŻCE:



„Robotham, najlepiej znany ze swoich naturalistycznych thrillerów kryminalnych z Joe O’Loughlinem rusza w podróż literacką, w absorbujący thriller psychologiczny skupiający się na dwóch kobietach i mrocznych miejscach, do których ich znajomość prowadzi. […] Z jej interesująco niedoskonałymi postaciami i eskalującą presją czasu, powieść sprawi, że będziecie czytać tak szybko, jak tylko potraficie…”

Kirkus Review



„Zainspirowany prawdziwymi zdarzeniami z lat 90. […] to wywołujący napięcie, przerażający thriller, ale jednocześnie socjologiczny portret społeczeństwa, w którym zachłanność, głupota i sława często łączą się tworząc toksyczną mieszankę.”

The Australian



“Mimo niepokojącej tematyki, narracja Robothama jest intymna i bardzo wnikliwa. Błyskotliwie skrojone postaci, niesłabnące napięcie i liczne zwroty akcji robią z książki zwycięzcę w swojej klasie.“

Publishers Weekly



O AUTORZE:

Michael Robotham, urodzony w 1960 roku, to australijski pisarz, który pierwsze szlify zdobywał jako dziennikarz, pracując dla gazet w Australii, Europie, Afryce i Ameryce. W 1993 porzucił dziennikarstwo, aby stać się „ghostwriterem” i pomagać politykom, gwiazdom i innym bywalcom pierwszych stron gazet pisać swoje autobiografie. Dwanaście z nich uzyskało status bestsellera. Jako powieściopisarz zadebiutował tytułem: The Suspect (Podejrzany) i od razu stał się jednym z najbardziej rekomendowanych autorów thrillerów. Kolejna powieść - The Drowning man, otrzymała Nagrodę Ned Kelly dla kryminału (2005) jak i inną nominację. Uwadze krytyków nie uszły również kolejne książki autora The Night Ferry, Shatter, Say You’re Sorry, Life or Death. „Raj nie istnieje” to piąta wydana w Polsce powieść Robothama. Książka zachwyciła mistrza grozy – Stephena Kinga.



KONKURS!!!

Dla naszych Czytelników mamy do wygrania 10 książek tej powieści. Jeśli chce otrzymać taką książkę napisz krótko dlaczego chciałabyś/chciałbyś otrzymać tą książkę. Wyślij SMS o treści: konkurs.odpowiedź.raj.imię i nazwisko na numer 72355 (koszt SMS-a 2,46 z VAT). Na SMS-y czekamy do 9 marca do godz.14.00.



