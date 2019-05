Rafał Dutkiewicz o kard. Henryku Gulbinowiczu: Wspieram go modlitwą (ROZMOWA)

Z Rafałem Dutkiewiczem, byłym prezydentem Wrocławia, rozmawia Robert Migdał

Ksiądz kardynał Henryk Gulbinowicz jest ważną postacią dla Wrocławia, Dolnego Śląska i Polski...

Rafał Dutkiewicz: Postawa Kardynała w czasie stanu wojennego była niezłomna. Komitet przez niego utworzony otoczył opieką uwięzionych i internowanych. Korespondencja jaką podziemna Solidarność prowadziła z Watykanem była jego zasługą. 30 lat temu Kardynał pomagał Solidarności w przejęciu, po obradach Okrągłego Stołu krajowego i regionalnego kierownictwa. A zapytany osobiście przeze mnie czy chciałby mieć wpływ na personalny kształt zmian odpowiedział całkowicie jednoznacznie: „Nie, to nie jest nasze zadanie. My pomagamy, Panowie (byliśmy na spotkaniu w składzie męskim) się tym zajmują.” Proces uczynienia Wrocławia ważnym miastem, a też umiędzynarodowienia stolicy Dolnego Śląska, to - jeszcze zanim zostałem prezydentem Wrocławia - jego pomysły. Wymieńmy tylko Milenium Wrocławia, pierwszą wizytę młodzieży związanej z Taizé, Kongres Eucharystyczny. We wszystkich sprawach, o które - w późniejszym okresie - prosiłem Kardynał był zawsze bardzo pomocny.

Kardynał to dla Pana nie tylko postać historyczna, ale też bliski przyjaciel. Jaki jest prywatnie?

Bywał trudny. W takim tego słowa znaczeniu, że potrafił mnie ostro przywołać do porządku. Ale też ja bywałem „bezczelny”, jako bardzo młody człowiek. Kiedy się spierałem o to, że Kościół był lepszy kiedy „pieszo chodził”. Znam go od końca lat siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. Z upływem czasu stawał się coraz cieplejszy i coraz bardziej serdeczny. Bardzo dużo mu zawdzięczam. Jest moim przyjacielem. Mam bardzo silną potrzebę okazywania mu lojalności i wspierania go.