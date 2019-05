Radzimy. Nowe 300 plus dla ucznia. Gdzie i kiedy składać wnioski? Przeczytaj!

Zmiany czekają nas dopiero w roku 2020 – wówczas wnioski będzie można składać online już od 1 lutego, a w formie papierowej – od 1 kwietnia. Tak jak dzisiaj, rodzice i opiekunowie będą mieli na to czas do końca listopada.

W tym roku, podobnie jak w roku poprzednim, rodzice i opiekunowie uczących się dzieci do 20 r. życia (w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami – do 24 r. życia) będą mogli składać wnioski o świadczenie na wyprawkę szkolną od 1 lipca drogą elektroniczną, a od 1 sierpnia – drogą tradycyjną.

– Zależy nam na tym, aby budować stabilną i długofalową politykę rodzinną. Umocowanie ustawowe świadczenia „Dobry start” to ważny element tego procesu. Zapewni też stabilizację świadczenia i da większą pewność co do jego ciągłego funkcjonowania – tłumaczy minister Elżbieta Rafalska. Do tej pory świadczenie było regulowane uchwałą i rozporządzeniem Rady Ministrów, które zostaną wkrótce uchylone.

To jednak nie koniec. Ministerstwo proponuje też m.in. podwyższenie kwoty kryterium dochodowego uprawniającego do świadczeń z funduszu alimentacyjnego do 900 zł od października 2020 r. (dzisiaj jest to 725 zł, a od 1 października 2019 r. – 800 zł), rozszerzenie katalogu dochodów nieopodatkowanych składających się na dochód rodziny uprawniający do różnego rodzaju świadczeń, a także umożliwienie gminom samodzielnego pozyskiwania danych podatkowych z Ministerstwa Finansów.

W 2018 r., czyli pierwszym roku działania programu, wypłacono łącznie 4 353 267 świadczeń „Dobry start”. W ubiegłym roku program kosztował 1 305 679 432 zł. Zgodnie z szacunkami, w 2019 r. program będzie kosztował 1,442 mld zł.

