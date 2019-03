Zespoły walczą o etap antenowy konkursu Radia Wrocław. Nagroda główna to 10 tys. zł. Więcej informacji na

Oto lista zespołów zakwalifikowanych do przesłuchań w Oleśnicy:

AnimA Classic

Antybiotyka

Chapter One

Evo

Far From Grace

Hipnotyk

Nofan

Sort-B.

SilentLive

Woda